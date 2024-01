टाइटैनिक आज डूबता तो क्या होता? आनंद महिंद्रा के ट्वीट ने लोगों को सोचने पर किया मजबूर

देश के जाने-माने बिजनेसमैन और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. कभी वो फनी पोस्ट शेयर करते तो वहीं कभी ऐसे रिल्स या वीडियोज जिसे देख हम सब इमोशल हो जाते हैं. लेकिन इस बार आनंद महिन्द्र ने कुछ ऐसा शेयर किया है जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे. वायरल हो रही तस्वीर में टाइटैनिक जहाज को डूबते हुए दिखाया गया है. लेकिन पानी में डूब रहे लोगों ने अपनी जान बचाने से ज्यादा टाइटैनिक को डूबते हुए कैमरे में रिकॉर्ड करना ज्यादा जरूरी समझा. तस्वीर बयां कर रही है कि हम समय के साथ मोबाइल के गुलाम बनते जा रहे हैं. बता दें कि ये तस्वीर साल 2015 की है.

वायरल हो रही तस्वार को सोशल मीडिया पल्टफॉर्म एक्स पर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (@anandmahindra) ने पोस्ट किया है. इसको शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- अगर टाइटैनिक आज डूबता…यह Meme पहली बार साल 2015 में सामने आया था लेकिन हर गुजरते दिन के साथ यह और ज्यादा प्रासंगिक लगता जा रह है.

“If the Titanic sank today..”

This meme first came out back in 2015. But it feels more and more relevant with every passing day… pic.twitter.com/LSKizjco3q

— anand mahindra (@anandmahindra) January 12, 2024