Whatsapp Instagram Facebook Down: सोमवार देर शाम व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और फेसबुक वैश्विक स्तर पर डाउन हो गए. हालांकि अच्छी बात यह रही कि ट्विटर अच्छी तरह से काम करता रहा. तीनों सबसे लोकप्रिय सोशल ऐप्स के डाउन होने के बाद ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई. लोग Whatsapp, Instagram और Facebook को ढूंढने के लिए ट्विटर पर पहुंच गए. ट्विटर पर यूजर्स मीम्स शेयर कर अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं.

Whatsapp पर यूजर्स न तो कोई मैसेज कर पा रहे हैं और न ही कोई मैसेज रिसीव कर पा रहे हैं. उधर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐप ओपन ही नहीं हो रहे हैं.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021



इन सबके बीच Facebook की तरफ से ट्वीट कर बताया गया, हम जानते हैं कि कुछ लोगों को हमारे ऐप्स और उत्पादों तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हम चीजों को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं. आपको हुए किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible. Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

वहीं, WhatsApp की तरफ से ट्वीट कर कहा गया, ‘हमें पता है कि इस समय कुछ लोगों को WhatsApp में समस्या आ रही है. हम चीजों को सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द आपको अपडेट करेंगे. आपके धैर्य के लिए धन्यवाद!

