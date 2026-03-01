By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Ali Khamenei Viral Video: कैसे ईरान के सुप्रीम लीडर चुने गए अली खामेनेई, वायरल हो रहा 38 साल पुराना वीडियो
Khamenei Viral Video: तब अली खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति थे, मगर सुप्रीम लीडर बनने के लिए जरूरी योग्यता नहीं थी. वीडियो में खामेनेई कहते हैं, ‘मैं इस पद के लायक नहीं हूं. संविधान के अनुसार, मैं योग्य नहीं हूं.’
Khamenei Viral Video: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो साल 1989 का है, जब खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया था. वीडियो में खामेनेई खुद कहते नजर आ रहे हैं कि वह इस पद के लिए सही नहीं हैं और इसे स्वीकार नहीं करना चाहते. मगर उनकी ना के बाद भी उन्हें देश का सुप्रीम लीडर चुना गया. दरअसल 1989 में ही ईरान के संस्थापक नेता अयातुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी की मौत हो गई. उनके निधन के तुरंत बाद ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई.
तब ईरान के राष्ट्रपति थे अली खामेनेई
तब अली खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति थे, मगर सुप्रीम लीडर बनने के लिए जरूरी योग्यता नहीं थी. वीडियो में दिखाया गया है कि बैठक की अध्यक्षता अकबर हाशमी रफसंजानी (Akbar Hashemi Rafsanjani) कर रहे थे. रफसंजानी ने खामेनेई को नामित किया और कहा, ‘मैं मिस्टर खामेनेई को नामित करता हूं.’ मगर खामेनेई ने इसका सीधा विरोध किया. वीडियो में खामेनेई कहते हैं, ‘मैं इस पद के लायक नहीं हूं. संविधान के अनुसार, मैं योग्य नहीं हूं.’ उन्होंने यहां तक कहा, ‘मैं सचमुच इस पद को डिजर्व नहीं करता.’
बहस खत्म हुई फिर कराई वोटिंग
वीडियो में नजर आता है कि तब रफसंजानी ने बहस को खत्म कर दिया और वोटिंग कराई. वीडियो में देखेंगे वोटिंग खामेनेई के समर्थन में हुई. इसके बाद खामेनेई करीब 38 साल तक इस पद पर रहे. बता दें कि खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाने के लिए ईरान के संविधान में बदलाव किया गया. पहले सुप्रीम लीडर को ‘मरजा-ए तकलीद’ (स्रोत की नकल) होना जरूरी था, लेकिन इसे बदलकर सिर्फ ‘इस्लामिक स्कॉलरशिप’ की शर्त रखी गई. इससे खामेनेई का रास्ता साफ हो गया.
एक्स पर देखें वायरल वीडियो
: Ayotollah Khamenei said he didn’t want to be Iran’s supreme leader . And he was only elected to a one year caretaker period
Is been 47 years now and he’s murdered its own citizens more than any other dictator of the world . RIP khamenai#Iran pic.twitter.com/e7oacNVPZy
— SIZWE-BANSI (@SizweBansii) February 28, 2026
वीडियो क्यों हो रहा वायरल?
खामेनेई की 28 फरवरी 2026 को हत्या के बाद यह वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा. वीडियो के कैप्शन देते हुए लिखा गया, ‘अयातुल्लाह खामेनेई ने कहा था कि वह सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहते. उन्हें सिर्फ एक साल के लिए चुना गया था.’ लेकिन 37 साल बाद भी वे पद पर थे.