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When Groom Side Did Not Get Rasgulla People Got Angry And Started Beating The Grooms Brother Shadi Me Rasgulla Mangne Par Dulhe Ke Bhai Ko Khoob Beeta Video Viral

रसगुल्ला नहीं मिला तो गुस्सा करने लगा दूल्हे का भाई, तभी इतनी मार पड़ी बेचारे को भागना पड़ा गया

पूरी घटना से जुड़ा वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है जो अभी तक हजारों लाखों की तादाद में व्यूज बटोर चुका है.

दुल्हन पक्ष ने जरा सी बात पर दूल्हे के भाई को ही पीट दिया. (Photo/X)

Shadi Me Ladai Ka Video: सोशल मीडिया पर अभी एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया है जो हैरान भी करता है और देखकर हंसी भी बहुत आती है. वीडियो दरअसल विवाह से जुड़ा है जिसमें सबकुछ बेहद सुंदर नजर आता है. मगर सिर्फ रसगुल्ले की बात पर ऐसा हंगामा हुआ कि संभालना मुश्किल हो गया. बताया गया कि विवाह में दुल्हन पक्ष दूल्हे के भाई को रसगुल्ला खिलाना भूल गया. फिर इसके बाद दोनों पक्षों के बीच इतनी तगड़ी मारपीट हुई कि विवाह टूटने की नौबत आ गई है. बरहाल पूरी घटना से जुड़ा वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है जो अभी तक हजारों लाखों की तादाद में व्यूज बटोर चुका है.

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रसगुल्ले की वजह से हुई मारपीट

शुरुआत से वीडियो देखने पर मालूम होता है कि दूल्हा बारात लेकर बैंक्वेट हॉल पहुंच चुका है. दुल्हन पक्ष बारात का पूरे सम्मान के साथ स्वागत करता है. विवाह की रस्म के साथ बारातियों को खाना भी खिलाया जाता है. मगर इसी बीच दूल्हा पक्ष की एक बात की वजह से पूरा मामला बिगड़ गया. दूल्हे का भाई उसे रसगुल्ला ना मिलने से खासा नाराज हो गया. भाई ने आरोप लगाया कि उसे रसगुल्ला नहीं दिया. इधर गुस्सा बहस में बदल गई और थोड़ी ही देर में दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Kalesh in Marriage b/w Bride Side and Groom side over no one served Rosogulla to Groom’s brother: pic.twitter.com/cY08tkUHYF — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 29, 2026

दूल्हे के भाई को भागना पड़ गया

फ्रेम में इसके बाद जो कुछ होता है सब कैमरे में कैद है. इसमें देखेंगे कि विवाह जहां थोड़ी देर पहले तक खुशी का माहौल था. अब दोनों पक्षों के बीच बुरी तरह झगड़े में बदल चुका है. इसमें देखेंगे कि दुल्हन पक्ष दूल्हे को भाई को इसके बाद बहुत बुरी तरह पीटता है. उसके साथ इतनी मारपीट की जाती है कि बेचारे को आखिर में भागना पड़ा गया. वीडियो में ये एक ऐसा हिस्सा है जिसे बार-बार देखने का मन करेगा. मालूम हो विवाह से जुड़ा ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसे एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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