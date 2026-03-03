  • Hindi
'पापा शादी नहीं करवा रहे हैं मेरी', शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच गया लड़का | देखें फनी VIDEO

Viral Video Today: वीडियो में देखेंगे कि लड़का पुलिस के पास पिता की शिकायत करने पहुंच गया. फ्रेम में इसके बाद जो कुछ दिखा खूब मजेदार होने वाला है.

Viral Video Today: सोशल मीडिया में एक मजेदार वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो एक लड़के से जुड़ा है जो थाने में अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंच गया. यहां लड़का अपने ही पिता के खिलाफ ऐसी बातें कहता है जिसे सुनकर पुलिसकर्मी की भी हंसी छूट गई. लड़का कहता है कि पिताजी उसकी शादी नहीं करवा रहे हैं. ऐसे में वो अपने पिता के खिलाफ पुलिस कार्रवाई चाहता है. अब लड़के की ऐसी बातें सुनकर पुलिसकर्मी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं.

पिता के खिलाफ शिकायत

इसमें देखेंगे कि पुलिसकर्मी लड़के से सवाल पूछता है कि उसे अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट क्यों करनी है. जवाब मिलता है कि उसे पिता के खिलाफ रिपोर्ट जरूर करनी है. शुरुआत में मामला थोड़ा गंभीर नजर आता है. मगर जैसी ही पुलिसकर्मी ने इसकी वजह पूछी लड़के ने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया. लड़का कहता है कि उसके पिता शादी नहीं करा रहे हैं. वो उनके इस निर्णय से बिल्कुल खुश नहीं है और कार्रवाई चाहता है.

वीडियो में देखेंगे कि पुलिसकर्मी लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि उसे अपने पिता के खिलाफ शिकायत नहीं करनी चाहिए. मां-बाप से बड़ा कोई नहीं होता है. दोनों भगवान का रूप होते हैं. हालांकि लड़के को भरोसा दिलाते हुए पुलिसकर्मी कहते हैं कि वो उसके पिता से बात करेंगे और शादी कराने की गुजारिश करेंगे. मगर फ्रेम में इसके बाद जो कुछ नजर आया देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा. बैकग्राउंड में तभी एक शख्स कहता है कि वो खुद नाबालिग है और शादी की बात कर रहा है. इधर लड़का तपाक से जवाब देता है कि वो 18 साल का है.

मालूम हो पिता की शिकायत करने पहुंचे लड़के का वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर ram_bhakt_bhagwanda नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

