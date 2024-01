झुंड से बिछड़ा हाथी का बच्चा मां से मिला तो लिपट गया, आनंद महिंद्रा ने शेयर की दिल को छू लेने वाली तस्वीर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट को देश के जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिन्द्र ने शेयर किया है. इस पोस्ट में 4- 5 महिने का हाथी का बच्चा अपनी मां से एक बार फिर मिला. बता दें कि हाथी का बच्चा तमिलनाडु के ‘अनामलाई टाइगर रिजर्व’ में झुंड में कहीं खो गया था. जिसे खोजने में वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने काफी मदद की. अधिकारियों ने ड्रोन की मदद से इसकी तलाश की जहां ये बच्चा अपनी मां से कई किलोमीटर दूर भटकता मिला.मां से मिलने के बाद दोनों का फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

आज से कुछ दिन पहले हाथी का बच्चा अपनी मां से जुदा हो गया था. इसकी सूचना मिलते ही वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने रेस्क्यू की तैयारी शुरू कर दी. अधिकारी ने बताया कि एक टीम को उस जगह भेजा गया, जहां आखिरी बार इसे अपनी मां के साथ देखा गया था.इसके लिए एक ड्रोन साथ ही तीन हेलीकॉप्टर की मदद ली गई.

मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है. बच्चे को नहलाकर मिट्टी लगाई गई, ताकि इससे इंसानों की गंध मिटाई जा सके. इसके बाद हाथियों के उस झुंड की खोज की गई, जिसमें इसकी मां भी शामिल थी और इसे झुंड के पास छोड़ दिया गया. इसके बाद हाथी का बच्चा अपनी मां से मिल सका.

What an amazing photograph. What a brilliant and emotional final shot this could be of your documentary @supriyasahuias https://t.co/YDeFzwYfB7

— anand mahindra (@anandmahindra) January 3, 2024