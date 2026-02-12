  • Hindi
  • Which Is Most Most Viewed Indian Video On Youtube Name Shocked Everyone Youtube Par Sabse Jyada Dekha Gaya Gaana Kon Sa Hai

YouTube पर रिकॉर्ड 5.186 अरब बार देखा गया ये भारतीय गाना, नाम सुनकर ही चकित हो जाएंगे | VIDEO भी देखें

हैरानी की बात यह है कि इस वीडियो ने व्यूज के मामले में शकीरा के 'Waka Waka' और वन रिपब्लिक के 'Counting Stars' जैसे ग्लोबल चार्टबस्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया है.

Published date india.com Published: February 12, 2026 11:14 AM IST
Most Viewed Video on YouTube
यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज बटोरने वाला भारतीय गाना. (Photo/YouTube)

Most viewed Indian video on YouTube: आज के डिजिटल युग में जहां हर दिन हजारों गाने और वीडियो रिलीज होते हैं, वहीं एक भारतीय वीडियो ने यूट्यूब की दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लिया जो बड़े-बड़े हॉलीवुड स्टार्स के लिए भी एक सपना है. जब हम दुनिया के टॉप-10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो की लिस्ट देखते हैं, तो वहां जस्टिन बीबर या शकीरा जैसे नामों के बीच ‘श्री हनुमान चालीसा’ का नाम देखकर पूरी दुनिया दंग है.

ग्लोबल चार्ट्स पर भारत का डंका
यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाले वीडियो की ग्लोब लिस्ट में श्री हनुमान चालीसा’ 8वें स्थान पर काबिज हो गया है. इसे टी-सीरीज (T-Series Bhakti Sagar) ने अपलोड किया था जो अब तक तक 5.186 बिलियन (5186 मिलियन) से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. ये वीडियो ना केवल भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो है, बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय भक्ति गीत (Devotional Song) भी बन चुका है.

बड़े-बड़े दिग्गजों को छोड़ा पीछे
हैरानी की बात यह है कि इस वीडियो ने व्यूज के मामले में शकीरा के ‘Waka Waka‘ और वन रिपब्लिक के ‘Counting Stars‘ जैसे ग्लोबल चार्टबस्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया है. जहां टॉप सूची में लुई फोंसी का ‘Despacito‘ (8.9 बिलियन) और एड शीरन का ‘Shape of You‘ (6.6 बिलियन) जैसे पॉप सॉन्ग्स का दबदबा है, वहीं एक पारंपरिक भारतीय भजन का इस ऊंचाई पर पहुंचना इंटरनेट के बदलते स्वरूप को दर्शाता है.

यहां देखें वीडियो

क्यों हो रहा है यह वीडियो इतना वायरल?
गुलशन कुमार और हरिहरन की सुरीली आवाज में रिकॉर्ड किया गया यह वीडियो साल 2011 में अपलोड किया गया था. बता दें कि भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इसे अपनी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं. मालूम हो पॉप गाने जहां समय के साथ पुराने हो जाते हैं, लेकिन भक्ति गीत दशकों तक अपनी लोकप्रियता बनाए रखते हैं.

