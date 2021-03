Whistle Song Video: सीटी बजाते हुए पूरा गाना गा जाना और वो भी इतनी मस्ती में जैसे गुनगुना रहे हों. ऐसा एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है. Also Read - Sonali Phogat ने Aishwarya Rai के गाने पर किया डांस, सलमान खान भी हो जाएंगे दीवाने?

वीडियो में एक शख्स सीटी बजा रहा है. वो मशहूरह गाना ऐ मेरी जोहराजंबी तुझे मालूम नहीं… को सीटी बजाते हुए गाकर सुनाते हैं. Also Read - Pawri Girl की सच में हो गई 'पावरी', इस बड़ी कंपनी ने दिया विज्ञापन, देखें Viral Video

ये गाना इनकी सीटी में इतना बेहतरीन लग रहा है कि इसे एक बार में लोग पूरा सुन जाते हैं. वीडियो को सोशल मीडिया पर Dayanand Kamble ने शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, Also Read - Women Undergarments Chor: इन लड़कों के अजब शौक, मजे के लिए चुराते थे महिलाओं के अंडर गारमेंट्स, देखें Video

Artist #YuvrajPatel from #Aurangabad has sung ” ऐ मेरी जोहराजंबी तुझे मालूम नही ” song on a whistle.

देखें पोस्ट-

इस वीडियो को लोगों का बेहद प्यार मिल रहा है. खबर लिखे जाने तक इसे 1.6K views मिल चुके थे.

लोग कमेंट्स करके बता रहे हैं कि उन्हें ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है. अप्रतिम, अद्भुत जैसे कमेंट्स भी दे रहे हैं.

“… ये शोख़ियाँ, ये बाँकापन

जो तुझ में हैं, कहीं नहीं

दिलों को जीतने फ़न

जो तुझ में हैं, कहीं नहीं

मैं तेरी …

मैं तेरी आँख़ों में पा गया दो जहाँ

ऐ मेरी …” कमाल, कमाल 👏👏 — Neeleisch G 🇮🇳 (@GKNilesh) March 16, 2021

Beautiful..this is harder than singing. — Parveen (@ParveenJK) March 16, 2021