Who Is Pawri Hori Hai Girl: सोशल मीडिया पर इन दिनों सिर्फ और सिर्फ ‘पावरी होरी है’ वीडियो ट्रेंड में है. लोगों को ये वीडियो इतना पसंद आ रहा है कि इस पर जोक्स, मीम्स की बारिश हो गई है. आम लोगों से लेकर बड़े ब्रांड्स तक इस पर रि-ट्वीट, कमेंट्स, शेयर कर रहे हैं. Also Read - Jugaad Viral Video: ये 3 लड़के हैं दुनिया के सबसे बड़े 'जुगाड़ू', बाइक के खर्च में बना डाली Ferrari Car

अब जब ये वीडियो लोगों की चर्चा का विषय बन गया है तो हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर वायरल वीडियो में दिखने वाली लड़की है कौन. कहां रहती है और वीडियो के पीछे की कहानी क्या है. Also Read - Hamari Pawri Horai Hai: पार्टी में मस्त हुई लड़की, बोली हमारी 'पावरी' हो रही है...Big Brands भी ले रहे मजे

कौन है वायरल लड़की

ये एक पाकिस्तानी लड़की है. नाम है दनानीर मुबीन. इसने खुद ही अपना वीडियो शेयर किया था, जो धड़ल्ले से वायरल हो गया. Also Read - Panda Ki Masti: पांडा की रोलिंग-पोलिंग, दिल जीत लेगा ये मजेदार गुलाटियों वाला Video

वायरल वीडियो में ये लड़की कहती दिखती है, ‘ये हमारी कार है, ये हम हैं, और ये हमारी पावरी हो रही है.’

पार्टी को पावरी कहने का यही अंदाज ही लोगों को भा रहा है. वायरल होने के बाद एक इंटरव्यू में दनानीर ने कहा है कि उन्हें खुद पता नहीं था कि उनका बनाया वीडियो लोगों को इतना पसंद आएगा.

Meet the “Pawri Ho Rahi Hai” girl Dananeer Mobeen. The 19-year-old girl who became the latest social media sensation after her quirky video went viral.#ARYStories #ARYNews #PawriHoRahiHai

— ARY News (@ARYNEWSOFFICIAL) February 14, 2021