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खाने का बिल कौन देगा... बस इसी बात पर एक-दूसरे को पटकने लगे दोस्त, गजब ही है ये वीडियो

वीडियो में कई लोग एक-दूसरे पर मुक्के बरसाते दिखाई दे रहे हैं. कोई दोस्त दूसरे को जमीन पर पटक देता है, तो कोई गुस्से में कुर्सी उठाकर फेंक देता है.

Published date india.com Published: May 26, 2026 11:55 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
दोस्तों के बीच मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. (Photo/X)

Viral Video Today: दोस्ती में अक्सर ‘आज तू दे’ या फिर ‘अगली बार मैं दूंगा’ जैसी बातें मजाक में होती रहती हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस मजाक को ऐसा मोड़ दे दिया कि पूरा रेस्टोरेंट अखाड़ा बन गया. वीडियो में दिख रहा है कि कुछ दोस्त खाना खाने के बाद बिल चुकाने को लेकर पहले हंसी-मजाक करते हैं, लेकिन देखते ही देखते माहौल इतना बिगड़ जाता है कि हाथापाई शुरू हो जाती है. शुरुआत में मामला बिल्कुल सामान्य लगता है. दोस्त एक-दूसरे पर बिल देने की जिम्मेदारी डालते नजर आते हैं. कोई कहता है ‘आज तेरी बारी है’, तो दूसरा साफ मना कर देता है. लेकिन कुछ सेकंड बाद बहस तेज हो जाती है और फिर अचानक कुर्सियां खिसकने लगती हैं, लोग एक-दूसरे को धक्का देने लगते हैं और पूरा रेस्टोरेंट चीख-पुकार से गूंज उठता है.

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एक-दूसरे पर मुक्के बरसाने लगे दोस्त

वीडियो में कई लोग एक-दूसरे पर मुक्के बरसाते दिखाई दे रहे हैं. कोई दोस्त दूसरे को जमीन पर पटक देता है, तो कोई गुस्से में कुर्सी उठाकर फेंक देता है. रेस्टोरेंट के ग्लास और बर्तन टूटने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं. वहां मौजूद ग्राहक डरकर अपनी सीट छोड़ बाहर भागते नजर आते हैं. स्टाफ बीच-बचाव की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि किसी की नहीं चलती. बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीन लोगों को हिरासत में ले लिया.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘रेस्टोरेंट का बिल बचाने चले थे, अब अस्पताल और कोर्ट का बिल भरेंगे.’ वहीं दूसरे ने कहा, ‘दोस्ती कम, एक्शन फिल्म ज्यादा लग रही है.’ वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. स्पष्ट कर दें कि खबर सोशल मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

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Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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