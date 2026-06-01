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सफेद कपड़े ही क्यों पहनते हैं नेता? रिपोर्टर ने पूछा तो चाचाजी ने दिया गर्दा उड़ाने वाला जवाब | देखिए वीडियो

Funny Video Today: रिपोर्टर चाचाजी से सवाल पूछता है कि भारत में नेता अक्सर सफेद कपड़े ही क्यों पहनते हुए नजर आते हैं. इसका जवाब सुनकर सचमुच हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा.

Written by: Ikramuddin
Published: June 1, 2026, 4:05 PM IST
Ajab Gajab Video Today
चाचाजी का मजेदार वीडियो नेटिजन्स को भी खूब पसंद आया है. (Photo/Instagram)

Funny Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में एक स्थानीय न्यूज रिपोर्टर गांव के लोगों से अलग-अलग मुद्दों पर बातचीत करता नजर आता है. इसी दौरान वह एक बुजुर्ग शख्स से ऐसा सवाल पूछ बैठता है, जिसका जवाब अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. वायरल वीडियो में रिपोर्टर गांव के एक बुजुर्ग के पास पहुंचता है और उनसे नेताओं के पहनावे को लेकर सवाल करता है.

चाचाजी ने दिया गजब का जवाब

रिपोर्टर पूछता है कि नेता लोग हमेशा सफेद कपड़े ही क्यों पहनते हैं? सवाल सुनते ही बुजुर्ग बिना किसी झिझक के ऐसा जवाब देते हैं, जिसे सुनकर रिपोर्टर भी हैरान रह जाता है. चाचाजी कहते हैं कि जनता नेताओं के लिए मर चुकी है, इसलिए नेता सफेद कपड़े पहनते हैं. बुजुर्ग का यह जवाब सुनकर हंसी रोकना मुश्किल होता है. इदर रिपोर्टर को शायद यकीन नहीं होता, इसलिए वह दोबारा सवाल करता है, ‘सच में इसी वजह से पहनते हैं?’ लेकिन चाचाजी फिर उसी आत्मविश्वास के साथ जवाब देते हैं, ‘हां, जनता इनके लिए मर चुकी है, इसलिए सफेद कपड़े पहनते हैं.’

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लोगों को भा गया चाचाजी का अंदाज

वीडियो में बुजुर्ग का जवाब और उसे कहने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यही वजह है कि यह क्लिप सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर की जा रही है. वीडियो को इंस्टाग्राम पर prankstar_abhi_07 नाम के हैंडल से भी पोस्ट किया गया है, जहां इसे बड़ी संख्या में लोग देख चुके हैं.

देसी फिलॉसफर निकले चाचाजी

वीडियो पर यूजर्स भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि चाचाजी ने एक ही लाइन में राजनीति पर तंज कस दिया. कुछ यूजर्स ने कहा कि रिपोर्टर को शायद ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं रही होगी. वहीं कई लोगों ने बुजुर्ग की हाजिरजवाबी की तारीफ करते हुए उन्हें ‘देसी फिलॉसफर’ तक बता दिया.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

खूब शेयर हो रहा चाचाजी का वीडियो

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें आम लोगों की बेबाक बातें लोगों का दिल जीत लेती हैं. इस वीडियो में भी चाचाजी का मजेदार जवाब लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है. यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इंटरनेट यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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