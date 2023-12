पति के बेइंतहा प्यार से पत्नी ने मांगा तलाक, Anand Mahindra ने किया पोस्ट

पति पत्नि के बीच अक्सर छोटे मोटे नोंक -झोंक होते रहते हैं . कहा जाता है जिस रिश्ते में लड़ाई न हो उस रिश्ते की गांठ मजबूत नहीं होती. लेकिन किसी भी रिश्ते में लड़ाई अगर हद से ज्यादा होने लगे तो उसमें लोगों का दम घुटने लगता है. ऐसा ही एक संबंध होता है मियां- बीबी का. ज्यादातर लोग तलाक इस आधार पर लेते है कि वो अपने पार्टनर से परेशान हो गए है जिस वजह से वो तलाक की मांग करते नजर आते हैं. लेकिन क्या कभी आपने किसी महिला को ये कहते हुए सुना है कि उसका पति उससे झगड़ा नहीं करता है ओर इस वजह से वो अपने पति से तलाक ले रही है. हो गए न हैरान. जी हां, लेकिन ये सच है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. पोस्ट को जाने- माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया है.

वायरल हो रहे पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिन्द्र ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिन्द्र ने अपने एक्स हैंडल (पहले ट्विटर) से पोस्ट किया है. साथ ही इसके कैप्शन में लिखा- ‘पुरानी कहावत कितनी सच है कि किसी भी चीज की अति किसी के लिए अच्छा नहीं है. अक्सर वो ऐसे वीडियोज या फिर कोई किस्सा शेयर करते रहते हैं. पोस्ट में उन्होंने इस बार एक अखबर की कटिंग शेयर की. पेपर की हेडलाइन में लिखा है- पत्नी ने ‘परफेक्ट’ पति से मांगा तलाक. जब आप इस खबर को पूरा पढेंगे तो वजह जान आप भी दंग रह जाएंगे. महिला के तलाक का आधार ये है कि उसका पति उससे झगड़ा नहीं करता है, महिला का कहना है कि वह मुझ पर चिल्लाता नहीं है और ना ही किसी मुद्दे पर उसे परेशान करता है. मेरा पति मेरे लिए खाना भी बनाता है और घर के काम में भी मदद करता है. मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहां पति किसी भी बात के लिए राजी हो.

How true the old saying is: “Too much of anything is good for nothing!” pic.twitter.com/sz9BAqA5pG

— anand mahindra (@anandmahindra) December 20, 2023