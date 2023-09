Husband-Wife Viral Video: सोशल मीडियो पर हाई वोल्टेज ड्रामे का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक पत्नि ने किसी और महिला के साथ अपने पति को साथ होटल में रोमांस करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. जब शख्स महिला के साथ रोमांस कर रहा था तो अचानक से उसकी पत्नी वहां आ धमकी. इसके बाद पुलिस के सामने काफी देर तक हंगामा चलता रहा.

एक्स (Twitter) पर @Ghar Ke Kalesh नाम की आईडी से इस वीडियो को शेयर किया गया है. ये वीडियो उत्तर प्रदेश के नोएडा का बयाता गया है. पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखते ही वह बौखला गई और उसने अपने पति को गानी देना शुरू कर दिया. पति जैसे ही उससे बात करने गया पत्नी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया.

वीडियो में पुलिस वालों को भी देखा जा सकता है. डोटल में ये ड्रामा कई घंटों तक चलता रहा और पुलिस ने भी बाद में एक्शन लिया. मौके पर मौजूद पुलिस महिला को रोकती रही, लेकिन गुस्साई महिला ने पति को चांटा मारकर महिला बोलती है “हस्बैंड है तू मेरा, फोटो खींचे इसकी. महिला ने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है.

Extra-Marital affair kalesh (Wife Caught his Husband with other lady in hotel room) Noida UP pic.twitter.com/BlI5ENhC9X

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 15, 2023