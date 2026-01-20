By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पति से खाने की बात पर भड़क गई पत्नी, चाकू उठाया और काटकर अलग कर दी जीभ
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में एक एक बेहद चौंकाने वाली और खौफनाक घटना सामने आई है. यहां खाना बनाने को लेकर हुई छोटी-सी कहासुनी ने इतना भयानक रूप ले लिया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी. दावा किया गया है कि खाने को लेकर हुई कहासुनी में पत्नी ने गुस्से में आकर पति की जीभ चाकू से काटकर अलग कर दी. मामला गाजियाबाद जिले के मोदी नगर थाना क्षेत्र के संजयपुरी इलाके का बताया गया है. चौंकाने वाली बात है कि पीड़ित पति विपिन और पत्नी ईशा की शादी महज दस महीने पहले ही हुई थी.
रात 11 बजे शुरू हुई बहस
रिपोर्ट के मुताबिक घर में विपिन अपनी मां गीता के साथ रहते है. बीती रात करीब 11 बजे खाना बनाने को लेकर पत्नी-पत्नी दोनों के बीच बहस शुरू हुई. बहस धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि रात 1 बजे के आसपास ईशा ने किचन से चाकू उठाया और विपिन पर हमला कर उनकी जीभ काट दी. जानकर होश उड़ जाएंगे कटी हुई जीभ को उसने बेड पर फेंक दिया. विपिन चीखते-चिल्लाते हुए अपनी मां के कमरे में पहुंचे, जिससे शोर सुनकर पड़ोसी जाग उठे. पड़ोसियों ने तुरंत ईशा को कमरे में बंद कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा. विपिन को पहले मोदीनगर के जीवन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें मेरठ के सुभारती यूनिवर्सिटी अस्पताल रेफर कर दिया गया.
वीडियो और तस्वीरें वायरल
आरोपी के खिलाफ हुई कार्रवाई
फिलहाल विपिन बोल नहीं पा रहे हैं और उनकी जीभ के ठीक होने की संभावना पर डॉक्टरों की राय का इंतजार है. इधर सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो और फोटो तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें विपिन अपनी कटी हुई जीभ दिखाते नजर आ रहे हैं. पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी ईशा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. यह घटना घरेलू कलह के खतरनाक परिणामों की एक और मिसाल पेश करती है, जहां छोटी-छोटी बातें बड़े हादसे का रूप ले लेती हैं.