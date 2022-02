Wild Animal Fight Video: इंटरनेट पर यूं तो सैकड़ों वीडियो रोजाना अपलोड किए जाते हैं. लेकिन इनमें से कुछ ही काम के रहते हैं और मोटिवेट कर पाते हैं. इनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो एक सीख देकर चले जाते हैं और लंबे समय तक याद रह जाते हैं. सोशल मीडिया पर इसी कड़ी में एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद आप भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे. वीडियो सांडों के झुंड और एक मासूम पक्षी से जुड़ा हुआ है. खुले मैदान में कई सांड झुंड में खड़े हुए हैं और उन्हीं के बीच बत्तख जैसा दिखने वाला एक पक्षी भी दिखाई दे रहा है. बारी-बारी सारे सांड उससे भिड़ने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है.Also Read - Viral Video: जिम में महिला ने उठा लिया भारी वजन, फिर जो हो गया आप सोच भी नहीं सकते- देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक पक्षी बारी-बारी से सभी सांडों से भिड़ता है. सारे सांड देखने में काफी खतरनाक हैं और पक्षी काफी मासूम है. लेकिन जिस साहस से वो सबसे भिड़ता है बस यही बात लोगों का दिल जीत रही है. इस वीडियो को देखने के बाद बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा भी काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं. यह वीडियो एक तरह से सीख भी है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए.

यहा देखें वीडियो:

‘How’s the Josh, bird?’ ‘High sir, Ultra high’. That bird’s chutzpah is my #MondayMotivation (courtesy @ErikSolheim ) pic.twitter.com/lVDRXpDZbp

— anand mahindra (@anandmahindra) February 21, 2022