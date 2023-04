Wild Animal Video: तेंदुए को देखते ही दूसरे पेड़ पर कूद गया बंदर, मगर शिकारी उसका भी सरदार निकला- देखें वीडियो

Wild Animal Video: सोशल मीडिया पर वाइल्ड एनिमल से जुड़े वीडियोज में हर बार कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जिससे लोगों के होश उड़ जाते हैं. आपने बंदर को अभी तक दूसरे जानवरों संग शरारत करते ही देखा होगा. वो हर बार शरारत करके भागने में सफल हो जाते हैं. लेकिन इस बार बंदर का पाला गलत जानवर से पड़ गया. देख सकते हैं कि तेंदुआ जंगल में बंदर के पीछे ही पड़ जाता है. वो बचने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाना शुरू कर देता है लेकिन अंत में तेंदुआ उससे भी बड़ा कलाबाज निकलता है और बंदर को दबोच लेता है.

वायरल हो रहे वीडियो को देख मालूम चलता है जैसे बंदर ने तेंदुए से पंगा लेकर बड़ गलती कर दी. उससे जैसे ही शरारत की तेंदुआ पीछे ही पड़ गया. वो बंदर के साथ-साथ पेड़ पर चढ़ गया. बंदर जितनी तेज छलांग लगाता तेंदुआ भी उससे बड़ी छलांग लगाने लगता. अंत में बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगा देता है. मगर तेंदुआ भी लगता है उसे पकड़ने के मकसद से आया था. बंदर के पीछे-पीछे तेंदुआ भी कूद जाता है और उसे पंजे में दबोचकर जमीन पर ले आता है. साफ पता चलता है कि तेंदुए ने बंदर का शिकार कर लिया होगा.