Viral Video: गर्भवती कुतिया पर जरा भी तरस नहीं आया, मौत तक मारते रहे दिल्ली के ये छात्र | हिला देगा वीडियो

Viral Video: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साउथ ईस्ट इलाके में डॉन बॉस्को टेक्निकल इंस्टीट्यूट के करीब दो दर्जन छात्रों और स्टाफ ने एक गर्भवती कुतिया को पीट-पीटकर मार डाला. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है. इसमें संदिग्ध छात्र हाथ में बेसबॉल बैट लिए बेजुबान जानवर को मार रहे हैं. वो उसे तब तक मारते हैं जब तक उसे जान नहीं चली गई. छात्रों और स्टाफ की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई. वो उसे काफी दूर तक पैर से घसीटते हुए भी ले गए. घटना से जुड़ा वीडियो भाजपा प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंग बग्गा ने भी शेयर किया है.

बेरहमी से गर्भवती कुतिया को पीट-पीटकर मारने वाला ये वीडियो किसी को भी हिलाकर रख देगा. इसमें देख सकते हैं कि बेजुबान जानवर टिन के घर में छिपा है कि तभी बेसबॉल बैट लिए छात्र उसके करीब पहुंचा. इसके बाद कई और छात्र भी बेसबॉल बैट लेकर पहुंचे और हमले के इंतजार में खड़े हैं. इसमें जैसे ही गर्भवती कुतिया बाहर आई उसपर हमला कर दिया और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई.