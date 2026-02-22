  • Hindi
Wild Animal Video: गाय को दबोचने ही वाला था बाघ, तभी हुआ ऐसा चमत्कार खुद हिला गया | देखिए वीडियो

Wild Animal Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि गाय का शिकार करने के लिए बाघ उसके पीछे दौड़ रहा है, मगर तभी गजब का सीन देखने को मिला.

Wild Animal Video

Wild Animal Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया है, जो बाघ और गाय की भिड़ंत से जुड़ा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाघ ने गाय को आसान शिकार समझ लिया और उसके पीछे दौड़ पड़ा. बाघ तेजी से गाय का पीछा करता है और कुछ ही पलों में उसे पकड़ने के करीब पहुंच जाता है. आमतौर पर ऐसी स्थिति में शिकार का बचना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन इस वीडियो में आगे जो हुआ, उसने सभी को चौंका दिया. नेटिजन्स भी नजारे को देखकर हैरान हैं

गाय पर बाघ का अटैक

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में नजर आता है कि जैसे ही बाघ हमला करता है. जान बचाने के लिए भाग रही गाय अचानक फेंसिंग से टकराकर गिर जाती है. बाघ को लगता है कि अब उसका शिकार उसके कब्जे में है. वह गाय को दबोचने के लिए आगे बढ़ता है. लेकिन तभी अचानक हालात बदल जाते हैं. जैसे ही गाय जमीन से उठती है, वह डरने के बजाय हिम्मत दिखाती है. गाय अचानक पूरी ताकत के साथ उल्टा बाघ पर हमला कर देती है. गाय के इस आक्रामक रूप को देखकर बाघ भी घबरा जाता है. जिस शिकारी को लोग बेहद खतरनाक मानते हैं, वही बाघ कुछ ही सेकंड में पीछे हटने लगता है. आखिरकार वह उल्टे पांव भाग खड़ा होता है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो:

अंत में पलट गया सीन

वायरल वीडियो में यहीं सीन सबसे ज्यादा लोगों को चौंका रहा है. वीडियो को इंस्टाग्राम पर videolucu.funny नाम के पेज से शेयर किया गया है. हजारों लोग इसे देख चुके हैं और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि जब जान पर बन आती है तो कोई भी कमजोर नहीं होता. यह वीडियो एक बड़ा संदेश देता है कि हिम्मत और साहस कभी-कभी सबसे ताकतवर दुश्मन को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं. इसी तरह के शानदार रिएक्शन वीडियो पर आ रहे हैं.

