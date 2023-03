Wild Animal Video: चीते को देखते ही मरने की एक्टिंग करने लगा हिरण, फिर जो हुआ आखें फटी रह जाएंगी

Wild Animal Video: जान संकट में हो तो उसे बचाने के हर संभव कोशिश की जाती है. इसमें कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल. ठीक इसी से जुड़ा एक नजारा वाइल्ड एनिमल से जुड़े वीडियो में देखने को मिल रहा है. ये वीडियो एक चीता और हिरण से जुड़ा हुआ है. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे सामने शिकारी चीते को देखते ही हिरण शानदार प्लान बनाता है. वो उसे खुद को मरा हुआ दिखाने लगता है. काफी हद तक उसका प्लान कामयाब भी हो जाता है. वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

बाघ, शेर और चीता जैसे जानवर काफी खूंखार होते हैं और ये पलक झपकते ही अपने शिकार को दबोच लेते हैं. इन्हें देखते ही कमजोर जानवर जान बचाने की फिराक में जुट जाते हैं. वायरल वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है. चीते को सामने देखते ही हिरण जमीन पर लेट गया और मरने की एक्टिंग शुरू कर दी. चीता आया और हिरण को मरा हुआ छोड़कर जाने लगा. तभी वहां एक लकड़बग्घा भी आ गया और हिरण को चेक करने लगा कि वो मरा है या नहीं.