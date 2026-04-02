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Wild Animal Video: इंसानों की तरह सीधा खड़ा हो गया तेंदुआ, फिर शिकार पर गड़ा दी नजर | देखें वीडियो

Wild Animal Video: तेंदुए से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखा जिस पर कोई भी यकीन ना कर सका.

Published date india.com Published: April 2, 2026 10:51 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Wild Animal Video

Wild Animal Video: जंगली जानवरों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जाते हैं. इनमें ज्यादातर वीडियो शेर, बाघ, हाथी और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवरों के ही होते हैं. हर बार ये जानवर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिन्हें देखकर होश ही उड़ जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है जो तेंदुए से जुड़ा है. इसमें वो किसी इंसान की तरह सीधा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है. आमतौर पर किसी भी जानवर के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल होता है. मगर तेंदुए ने ऐसा कर दिखाया. इसी वजह से यह वीडियो गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है.

सीधा खड़ा हो गया तेंदुआ

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि जंगल में तेंदुआ नजर आता है. वो झाड़ियों से निकलकर सड़क किनारे आता है. फिर दूसरी तरफ वाली झाड़ियों में झांकना शुरू कर देता है. ऐसा वो इसलिए करता है ताकि शिकार को देख सके और फिर हमला कर सके. सामान्य अवस्था में उसे कुछ भी नजर नहीं आता. फिर क्या था तेंदुए ने अलग ही रूप दिखा दिया. उसने दूर तक नजर दौड़ाने के लिए अपने पिछले पैरों का इस्तेमाल किया और फिर किसी इंसान की तरह सीधा खड़ा हो गया. पहले जहां तेंदुआ हाइट में कम नजर आ रहा था. मगर सीधा खड़ा होते ही उसकी हाइट काफी बढ़ गई और वो शिकार को देखने लगा.

एक्स पर देखिए इस वीडियो को:

देखते ही चौंके लोग

वीडियो में आप देखेंगे कि तेंदुआ काफी देर तक सीधा खड़ा रहा और शिकार पर नजर दौड़ाता रहा. ये एक ऐसा नजारा था जिसने हर किसी को चौंका दिया. यह वीडियो दक्षिण अफ्रीका के ‘क्रूगर नेशनल पार्क’ का बताया जा रहा है. इसे एक्स पर @Sheetal2242 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. साथ ही कैप्शन में लिखा है, “तेंदुआ अपने शिकार को बेहतर ढंग से देखने के लिए, इंसानों की तरह अपने पिछले पैरों पर खड़ा है. यह दृश्य तेंदुए की बुद्धिमत्ता और शिकार करने की उसकी अनोखी क्षमता को दर्शाता है.” चंद सेकेंड का यह वीडियो हजारों की संख्या में देखा जा चुका है.

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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