Wild Animal Video: शख्स के बगल में सोया था कुत्ता, चुपके से आया तेंदुआ और उठाकर ले गया। हिला देगा वीडियो

Wild Animal Video: सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें कुछ वाकई चौंकाकर रख देते हैं. इन वीडियोज में दिखाए गए नजारे किसी को भी हैरत में डाल सकते हैं. अभी तेंदुए से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि खुली जगह पर कुछ लोग चारपाई लगाकार सोए हुए हैं. उनके बगल में एक कुत्ता भी सोया हुआ है. तभी अचानक से एक तेंदुआ मौके पर आ धमकता है और धीर कदमों से कुत्ते के पास पहुंच जाता है. देखते ही देखते तेंदुआ कुत्ते को गर्दन से पकड़कर ले जाता है. सोशल मीडिया पर यह भयानक मंजर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखने के बाद लोग खूब कॉमेंट भी कर रहे हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि खुली जगह पर कुछ लोग चारपाई और तखत पर सोए हुए हैं. उनके पीछे कई ट्रक भी खड़े हैं. मालूम होता है जैसे सारे ट्रक ड्राइवर हों. उनके बगल में एक कुत्ता भी सो जाता है. कुछ सेकेंड बाद एक तेंदुआ धीरे कदमों से भोजन की तलाश में आता है. इधर-उधर देखने के बाद उसकी नजर कुत्ते पर पड़ जाती है. फिर वो चुपके से जाता है और कुत्ते को दबोच लेता है. किसी को भनक लगती इससे पहले ही वो कुत्ते को उठाकर ले गया. इतने में बगल में सो रहे शख्स की नींद खुल जाती है. उसे कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो जाता है. वो तुरंत उठकर बैठ जाता है और सीसीटीवी में चेक करने लग जाता है कि आखिर हुआ क्या.

सारा दृश्य सीसीटीवी में कैद हो गया है. बताया जा रहा है कि यह घटना बीते 15 मई को पुणे के जुन्नर शहर में घटी है. इसे एनिमल रेस्क्यू सेंटर RESQ चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर नेहा पंचामिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @neha_panchamiya से ये शेयर किया गया है. करीब तीन मिनट का यह वीडियो काफी डरावना है और सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर सुर्खियां बटोर रहा है.