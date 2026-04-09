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Wild Animal Video: शख्स पर हमला करने के लिए दौड़ा गुस्सैल सांड, मगर पास जाते ही पैरों में गिर पड़ा | गजब है ये वीडियो
Wild Animal Video: इसमें शख्स ने ऐसा काम किया जिसे देखकर हर किसी के होश ही उड़ गए. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.
Wild Animal Video: सोशल मीडिया पर कुछ नजारे हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देते हैं, तो कुछ बिल्कुल चकित कर देते हैं. इसी तरह का एक वीडियो फिलहाल सबकी नजरों से गुजर रहा है. यह वीडियो एक गुस्सैल सांड और एक शख्स से जुड़ा हुआ है. इसमें सांड काफी खूंखार नजर आ रहा है और शख्स पर हमला करने के लिए पोजीशन भी ले रखी है. तभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की होगी. शख्स को देखते ही सांड का गुस्सा पल भर में ही हवा हो गया. वो उसके सामने बिल्कुल नतमस्तक हो गया.
शांत हो गया गुस्सैल सांड
वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि सांड अपने बाड़े में है. तभी एक शख्स उसमें घुस जाता है. वो दिखने में थोड़ा बुजुर्ग लगता है. सिर पर टोपी, कंधे पर बैग और हाथों में डंडा लिए वो आगे बढ़ने लगता है. एकाएक सांड की नजर उस पर पड़ती है और गुस्से में आ जाता है. शख्स और सांड की नजरें चार होती हैं. सांड उस पर हमला करने के लिए पोजीशन लेता है. तभी माहौल एकदम बदल जाता है. शख्स रुक जाता है और सांड जैसे ही उसके सामने आता है, एकदम नतमस्तक हो जाता है. फिर शख्स उसके सिर पर हाथ फेरता है और सांड उसके पैरों में गिर पड़ता है.
एक्स पर देखिए वीडियो को:
Bull remembers the man who fed him when he was small pic.twitter.com/DIPhxQBLkE
— Mindset Machine (@mindsetmachine) April 8, 2026
शख्स ने कर दिया जादू
शख्स ने जिस तरह से गुस्सैल सांड को काबू में लिया वो वाकई तारीफ के काबिल है. सीन देखकर ऐसा लगा मानो सांड शख्स की नजरों को पढ़ रहा है. शख्स ने जो किया उसे देखकर हर कोई उसे जादूगर बता रहा है. एक यूजर ने लिखा है, ‘शख्स का तरीका वाकई गजब था.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘उसने सांड को सम्मोहित कर दिया.’ चंद सेकेंड का यह वीडियो जिसने भी देखा हैरान रह गया. इसे mindsetmachine नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.