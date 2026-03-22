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Wild Animal Video: चलते ट्रैक्टर पर सांड ने कर दिया हमला, फिर ऐसा हाल किया यकीन ना करेंगे | देखें वीडियो
Wild Animal Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ऐसा सीन दिखाई दिया जिसने सबको रोंगटे ही खड़े कर दिए.
Wild Animal Video: सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े नजारे खूब शेयर किए जाते हैं. इनमें कभी जानवरों का रौद्र रूप देखने को मिलता है तो कभी अपनापन वाला अंदाज. फिलहाल सांड से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बड़ा और खतरनाक सांड रास्ते में खड़ा दिखाई दे रहा है. उसकी गुस्सैल रूप देखकर ऐसा लगता है कि वह किसी भी समय हमला कर सकता है. और हुआ भी ठीक वैसा ही. जैसे ही एक ट्रैक्टर सवार शख्स उसके पास आया सांड ने हमला बोल दिया.
ट्रैक्टर से भिड़ा सांड
वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ट्रैक्टर पर सवार एक शख्स रास्ते में आगे बढ़ रहा था और सांड उसके सामने आ गया. जैसे ही सांड ने ट्रैक्टर देखा, वह तुरंत अक्रामक हो गया. उसने ट्रैक्टर की ओर तेजी से हमला करना शुरू किया. सांड ने अपने बड़े-बड़े सींगों से ट्रैक्टर में कई जगह नुकसान पहुंचाया. ट्रैक्टर के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया. देखते ही देखते ट्रैक्टर की हालत खराब हो गई. वीडियो में यह भी साफ नजर आता है कि सांड की शक्ति और तेजी देखकर शख्स के लिए ट्रैक्टर संभालना मुश्किल हो गया था.
एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:
OMG what a power!
Game is over, bro! pic.twitter.com/6RgZOZOWPC
— The Figen (@TheFigen_) March 21, 2026
भाग निकला शख्स
ट्रैक्टर पर सवार शख्स ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत ट्रैक्टर छोड़कर वहां से भाग निकला. उसकी होशियारी और त्वरित निर्णय ने उसकी जान बचाई. यदि उसने जल्द प्रतिक्रिया नहीं दी होती, तो सांड के हमले से गंभीर नुकसान हो सकता था. यह वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए और इसे सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर कर रहे हैं. हालांकि कईयों का मानना है कि वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी भी इसकी सत्यता की किसी प्रकार से पुष्टि नहीं करता है. खबर सिर्फ वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है.