Wild Animal Video: सांड को डंडा मारकर फंस गया शख्स, फिर ऐसी टक्कर पड़ी फिर उठ ही नहीं पाया बेचारा | देखें वीडियो

Wild Animal Video: इसमें शख्स सांड को डंडे से पीटने जाता है मगर उसका यह दाव उल्ट पड़ जाता है. जिस तरह की सीन बना वो वाकई डरा देगा.

Wild Animal Video: सोशल मीडिया पर वाइल्ड एनिमल से जुड़े वीडियो खूब देखने को मिलते हैं. इनमें दिखने वाले कुछ सीन रूह तक कंपा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सांड का देखा जा सकता है. वीडियो में नजर आता है कि एक सांड खेत में बिल्कुल शांत खड़ा होता है. वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता और न ही किसी तरह की हरकत कर रहा होता है. खेत का माहौल सामान्य लगता है और सांड अपने आप में मस्त नजर आता है. लेकिन तभी वहां एक शख्स हाथ में डंडा लेकर पहुंचता है और बिना किसी वजह सांड को मार देता है. मगर यही एक गलती उस शख्स को भारी पड़ जाती है.

सांड को छेड़ना पड़ा भारी

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही सांड पर डंडा पड़ता है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. सांड तुरंत उस शख्स को निशाना बना लेता है और उसे दौड़ाना शुरू कर देता है. शख्स डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन सांड उससे ज्यादा तेज निकलता है. कुछ ही सेकंड में सांड उसे पकड़ लेता है और जोरदार टक्कर मारता है. टक्कर इतनी तेज होती है कि शख्स जमीन पर गिर पड़ता है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि सांड ने उसे एक से ज्यादा बार टक्कर मारी होगी. यह पूरा दृश्य बेहद डरावना है और देखने वालों की रूह तक कंपा देता है.

जानवर ने सिखाया सबक

इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर यह सबक दिया है कि जानवरों के साथ छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है. चाहे जानवर पालतू हो या जंगली, जब उसे परेशान किया जाता है तो वह अपने बचाव में हमला कर सकता है. सांड वैसे भी बेहद ताकतवर होता है और गुस्से में आकर किसी को गंभीर चोट पहुंचा सकता है. इस वायरल वीडियो को an.ishkumar2223 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इस पर नेटिजन्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

