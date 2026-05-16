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Wild Animal Video: शेरनी की गर्दन पकड़कर मरोड़ने लगा अजगर, फिर आई टीम और यूं लिया बदला | देखें वीडियो

Wild Animal Video: इसमें देख सकते हैं कि एक शेरनी को अजगर ने जकड़ रखा है. उसकी गर्दन सहित पूरे शरीर को उसने मरोड़ना शुरू कर दिया. शेरनी की हालत खराब होने लगी, तभी कई शेरनियां मौके पर पहुंच गईं..

Published date india.com Updated: May 16, 2026 10:06 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Wild Animal Video

Wild Animal Video: वाइल्ड एनिमल से जुड़ा एक खतरनाक दृश्य वायरल हो रहा है, जो शेरनी और अजगर की भिड़ंत से जुड़ा है. इसमें एक विशाल अजगर ने शेरनी को अपने शिकंजे में जकड़ लिया. अजगर ने शेरनी की गर्दन और शरीर को इतनी मजबूती से लपेट रखा था कि वह खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी. शुरुआत में शेरनी ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन अजगर की पकड़ लगातार मजबूत होती चली गई. धीरे-धीरे उसकी हालत खराब होने लगी और वह कमजोर पड़ने लगी. तभी शेरनी का पूरा दल वहां पहुंच गया.

अजगर ने शेरनी को दबोचा

वायरल वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि मुसीबत में फंसी शेरनी की आवाज सुनकर दूसरी शेरनियां वहां पहुंच जाती हैं. अपनी साथी को खतरे में देखकर सभी शेरनियां तुरंत अजगर पर हमला कर देती हैं. वे उसे पंजों और दांतों से मारने लगती हैं ताकि उसकी पकड़ कमजोर हो जाए. अजगर भी खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कई शेरनियों के सामने उसकी ताकत कम पड़ गई. काफी देर तक संघर्ष चलता रहा और आखिरकार शेरनियां अपनी साथी को अजगर के शिकंजे से छुड़ाने में सफल हो गईं.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

टीम ने शिकंजे से छुड़ाया

हालांकि, शेरनियां अपनी साथी को बचाने में कामयाब रहीं, लेकिन अजगर की मजबूत पकड़ का असर उस शेरनी पर साफ दिखाई दिया. लंबे समय तक जकड़े रहने की वजह से उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी. जैसे ही वह अजगर से आजाद हुई, वह जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश जैसी दिखाई देने लगी. बाकी शेरनियां उसके आसपास खड़ी रहीं और उसे संभालने की कोशिश करती नजर आईं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इस वीडियो को viral_ka_tadka नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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