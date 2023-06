Wild Animal Video: चुपके से घर में घुस गया खूंखार तेंदुआ, मगर पालतू कुत्ते ने खदेड़ कर ही दम लिया | वीडियो

Wild Animal Video: कई बार देखा गया है कि खतरनाक जानवर जंगल से निकलकर आस-पास के रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं. इतना ही नहीं वे इस दौरान हमले भी करते हैं और इसमें कई लोगों की जानें चली जाती हैं. हाल ही में तेंदुए से जुड़ी एक खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से सामने आई थी, जिसमें वो एक घर में घुसकर पांच साल की बच्ची को खींच ले गया था. अब तेंदुए से ही जुड़ा एक मामला महाराष्ट्र से सामने आया है. इसमें तेंदुआ जंगल से निकलकर एक गांव में पहुंच जाता है और चुपके से किसी घर में घुस जाता है. वो किसी पर हमला करता इससे पहले घर में मौजूद पालतू कुत्ते ने उसे डराकर भगा दिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रात के अंधेरे में तेंदुआ जंगल से निकलकर एक घर में घुस जाती है. वो धीरे-धीरे कदमों से शिकार की चाहत में आगे बढ़ता है. लेकिन मौके पर ही घर के पालतू कुत्ते से उसका सामना हो गया. फिर क्या था कुत्ता उसे देखते ही तेज-तेज भौंकना शुरू कर देता है. तेंदुए कुछ पल उसे घूरता है और फिर घर से भाग निकलता है. इस तरह खूंखार तेंदुए से पालतू कुत्ते ने घर के लोगों की और खुद की भी रक्षा कर ली. उसने तेंदुए को जिस तरह से खदेड़ा वो सीन देखने लायक है.