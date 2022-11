Wild Animal Video: बिल्डिंग में अचानक घुस आया खूंखार तेंदुआ, कई लोगों को काट खाया... देखें वीडियो

Wild Animal Video: ठाणे जिले के कल्याण शहर में एक तेंदुआ रिहायशी इमारत में घुस गया और तीन लोगों पर हमला कर दिया. तेंदुए को दोपहर के आसपास देखा गया था जब वह भीड़-भाड़ वाले रिहायशी इलाके में अनुग्रह बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो गया था. तेंदुए के आने की खबर फैलते ही क्षेत्र में दहशत फैल गई, स्थानीय लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों और कल्याण पुलिस को मदद के लिए बुलाया.

Leopard enters #Kalyan building. The big cat is currently on the 2nd floor of a building which has now been vacated. The officials of forest department have reached the spot 🐆 pic.twitter.com/W7nPqkMrMB — Richa Pinto (@richapintoi) November 24, 2022