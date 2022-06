Viral Video: सोशल मीडिया के जमाने में कुछ यूनिक कर दिखाने के चक्कर में युवा कभी-कभी अपनी जान तक मुसीबत में डाल लेते हैं. कई मामलों में उनकी मौत तक हो जाती है. अभी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ अलग दिखाने की कोशिश में 7-8 युवा अपनी जिंदगी मुसीबत में डाल बैठे. दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया गया है, जो अमेरिकी में विलियम्स वर्ग ब्रिज का बताया गया है.Also Read - Funny Video: रील वीडियो बनाने के बीच लड़के ने ऐसी गलती, तुरंत बन गया हंसी का पात्र | देखिए

यहां कुछ युवा अपनी जान जोखिम में डालते हुए फर्राटा भरती ट्रेन की ऊपर चढ़ गए. होश उड़ाकर रखने वाले इस वीडियो में देख सकते हैं कि 7-8 युवा किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह ट्रेन के ऊपर दौड़ने लगते हैं. ट्रेन से थोड़ी ही दूरी पर खड़े किसी शख्स ने पूरी घटना अपने कैमरे में कैद कर ली है. चौंकाने वाली बात है कि ट्रेन के ऊपर दौड़ रहे इन युवाओं को अपनी जान की परवाह तक नहीं है. Also Read - Premi Premika Ka Video: प्रेमी ने अचानक किया ऐसा मजाक बुरी तरह डर गई प्रेमिका, फिर जो हुआ हंसी ना रुकेगी | देखें वीडियो

Yo WTF!? These people just came over the Williamsburg bridge on top of the train. pic.twitter.com/osEtX4a0cp

— GOOSE (@GooseyMane) June 11, 2022