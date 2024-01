अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट में खिड़की का शीशा टूटा, यात्रियों में बीच मचा हड़कंप

फ्लाइट से सफर करने का अपना अलग ही मजा है लेकिन कभी कभी ये मजा सजा में तब्दील हो जाता है.सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अलास्का एयरलाइन्स की एक फ्लाइट पोर्टलैंड (अमेरिका) से ओंटारियो (कनाडा) जा रही थी कि तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आप हैरान हो जाएंगे.कनाडा जा रही फ्लाइट में तेज हवा के कारण विमान की खिड़की का शीशा आसमान में उड़ गया.जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

वायरल हो रहा वीडियो 5 जनवरी की रात का है . हादसे के वक्त प्लेन 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर पहुंच गया था.वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्लेन में इमरजेंसी डिक्लेअर होने के बाद सभी पैसंजर्स ने ऑक्सीजन मास्क पहन रखा है.साथ ही अपनी सीट बेल्ट बांध रखी है. खिड़की खूले होने के कारण जोरदार हवा भी देखी जा सकती है.अलास्का एयरलाइन्स ने बताया- उड़ान भरने के तरुंत बाद यह घटना हुई… हम मामले की जांच कर रहे हैं. विमान में 171 यात्री और 6 क्रू मेंमर्स सवार थे.

वायरल हो रहे वीडियो में हवा का दबाव इतना तेज था कि टूटी हुई खिड़की के सबसे करीब बैठे एक बच्चे की शर्ट फट गई. बता दें कि अलास्का एयरलाइंस की उड़ान AS1282 ने पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी और कैलिफोर्निया के ओंटारियो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी. प्लेन ने टेक ऑफ लगभग 4.40 बजे की थी,जिसे शाम को 5.30 बजे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी.

BREAKING:

An Alaska Airlines plane has made an emergency landing in Portland after a part of the plan disintegrated mid-flight.

Phones and other items were sucked out through the hole, but fortunately no passengers were seated in the vicinity. https://t.co/he01H33pCw

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 6, 2024