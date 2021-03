Wine Smuggling Video: शराब की तस्करी का ऐसा जुगाड़ू वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की हैरानी की सीमा नहीं है. ये ऐसा जुगाड़ है जिसकी कल्पना शायद ही कभी आपने की हो. Also Read - BJP MLA Ki Pawri: ये मैं हूं, ये मेरी गाड़ी है...देखें भाजपा विधायक का पावरी अंदाज, Video Viral

वीडियो को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि इसे एक नहीं कई-कई बार देखा जा रहा है.

वायरल वीडियो में दिखता है कि एक छोटा ट्रक खड़ा है. कुछ अधिकारी खड़े हैं और इसकी जांच हो रही है. पिकअप ट्रक बिल्कुल खाली है. इसमें कुछ नहीं दिखता. जांच की जा रही है.

लेकिन तभी वहां खड़े लोगों में से एक शख्स नंबर प्लेट को खोलकर वो हिस्सा खींचता है. बस, इसके बाद जो दिखता है वो देखकर कोई भी दांतों तले ऊंगली दबा ले.

सबके सामने एक खुफिया स्टोरेज निकलता है. इसमें शराब की ढेर सारी बोतलें निकलती हैं, जिन्हें बड़े ही सलीके से रखा गया है.

वीडियो को सोशल मीडिया पर आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा,



देखें पोस्ट-

Diabolically clever. Gives a whole new meaning to the word ‘Payload!’ But I assure you this kind of innovation was not part of the design brief for the pickup truck Product Development team at our research centre, nor will it EVER be! 😊 pic.twitter.com/JMqZN0VDAx — anand mahindra (@anandmahindra) March 19, 2021

इसे लोग कितना पसंद कर रहे हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 82.5K views मिल चुके थे.