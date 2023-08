Noida Viral Video: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के विवाद में एक महिला ने एक 79 साल के बुजुर्ग को डंडों से बुरी तरीके से पीटा. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. बुजुर्ग ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने बुजुर्ग की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में बनी सोसायटी पंचशील का यह मामला सामने आया है. सोसाइटी में रहने वाले 79 साल के बुजुर्ग रूपनारायण मेहरा ने बताया कि ‘सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक है. आए दिन काटने की घटनाएं सामने आती हैं. मैंने महिला से कहा था कि वो कहीं और ले जाकर कुत्ते को फीडिंग कराएं. इसी बात पर महिला ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और कई डंडे मारे.