Viral Video: Exam में नकल करने से रोका तो लड़की ने Invigilator के फाड़ दिए कपड़े, देख लिजिए कैसे दिखा रही दबंगई

Ladai Ka Video: एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की एक आदमी को पीट रही है. लड़की ने उसकी शर्ट भी फाड़ दी. ये मामला बिहार का है. दरअसल, ये लड़ाई तब शुरू हुई जब निरीक्षक (Invigilator) ने एग्जाम दे रही इस लड़की को नकल करने से रोका.

इस वीडियो को एक्स पर @Ghar Ke Kalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की ने आदमी की शर्ट पकड़ी हुई है और उसके साथ मारपीट कर रही है. कुछ देर बाद जब आस-पास के लोगों ने आदमी को बचाने की कोशिश भी की.

वीडियो में लिखा है कि, ‘लड़की ने Invigilator को मारना शुरू कर दिया जब उसने लड़की को एग्जाम में नकल करने से रोका. ये वीडियो बिहार के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का है.’ वीडियो एग्जाम हॉल के अंदर का ही है. Invigilator वीडियो में, ‘कॉल द पुलिस’ कहता हुआ भी सुनाई दे रहा है. कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है और इस लड़की पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया है.

Kalesh b/w a Invigilator and A woman over he stopped her from cheating in Exam Bihar pic.twitter.com/nZqGS145UB

