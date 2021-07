Viral Video: जान सबकी प्यारी होती है और कहते हैं ना…जाको राखे साईंयां मार सके ना कोय, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होय. यानी जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक ऐसी घटना हुई है जिसे देखकर आप भी उस ईश्वर का धन्यवाद जरूर करेंगे.Also Read - Buffalo Viral Video: झाड़ी में छिपी शेरनी को देख भैंस का हुआ भेजा फ्राई, तड़ातड़ पीटा, सींगों से शेरनी को हवा में उछाला, निकाल दी सारी हेकड़ी

Telangana के सिकंदराबाद स्टेशन पर एक महिला को ट्रेन पकड़नी थी और उसकी ट्रेन खुल चुकी है. महिला के सामने से ट्रेन निकली जा रही थी. महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगी कि उसका पैर फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म और पटरियों के बीच जाकर फंस गई. ये घटना अचानक घटी और लोग जबतक कुछ समझ पाते एक आरपीएफ कांस्टेबल ने प्लेटफॉर्म और कोच के बीच फंसी महिला को तुरंत खींच लिया, अगर उसने थोड़ी भी देर की होती तो महिला की जान चली जाती.

देखें वायरल वीडियो…

#WATCH | Telangana: A constable of Railway Protection Force (RPF) saved a woman from falling under moving train in Secunderabad. (30.07) pic.twitter.com/evlanew8op

