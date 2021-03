Forest Officer Dance Video: बारिश किसी के भी मन में उत्साह भर देती है. ऐसा ही नजारा उस समय देखने को मिला जब जंगल में बारिश होने पर फॉरेस्ट ऑफिसर डांस करने लगीं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. Also Read - पार्किंग को लेकर बहस के बीच लेडी सब इंस्पेक्टर ने जड़ दिया थप्पड़, आग बबूला हुई लड़की ने...

वीडियो सिमलीपाल नेशनल पार्क (Similipal National Park) का है. यहां बारिश होना इसलिए खुशी का माहौल बना गया क्योंकि यहां पिछले दो हफ्तों से जंगल के कई क्षेत्रों में आग लगी थी.

बारिश की वजह से इस आग पर काबू पाने में सहायता मिली है. यही वजह है कि बारिश होने की खुशी इस वीडियो में दिख रही है.

वीडियो में दिखता है कि ऑफिसर खुशी से चिल्ला रही हैं और मस्ती में डांस कर रही हैं. उनकी खुशी उनके डांस में दिखती है.

वीडियो को सोशल मीडिया पर IFS Ramesh Pandey ने शेयर किया. शेयर करते हुए लिखा,

Such rains are like helping hands of God. One can see the happiness of lady forester involved in firefighting in Similipal, Odisha. Good news is that fire is under control as per the current MODIS satellite data

देखें पोस्ट-

Via @ykmohanta pic.twitter.com/6RVagrCxQz — Ramesh Pandey (@rameshpandeyifs) March 10, 2021

खबर लिखे जाने तक वीडियो को 167.2K views मिल चुके हैं. ऑरिजनल वीडियो डॉक्टर युगल किशोर मोहंता ने शेयर किया है.

इस महिला ऑफिसर का नाम स्नेहा ढल है. ये भी पिछले कुछ दिनों से आग पर काबू पाने के काम में जुटी थीं.