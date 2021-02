Woman High Heels Running Viral Video: हाई हील्स पहनना हर महिला को पसंद होता है. हाई हील्स महिलाओं की पर्सनैलिटी को बदल देता है. और इन्हें पहनकर महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है. आज कल मार्केट में हील्स की भी कई तरह की वैरायटी आती है. आज महिलाओं को पैंसिल हील्स पहनना काफी पसंद होता है. कुछ महिलाएं तो हील्स को काफी अच्छी तरह के कैरी कर लेती हैं. जबकि कुछ को इन्हें पहनने में नानी याद आ जाती है. Also Read - ऐसे हुआ था गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से भारतीय सेना का संघर्ष, चीन ने ही जारी किया उस रात का Video, देखें

आज हम आपको एक महिला का वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. और जो महिलाएं हील्स नहीं पहनती अगर वह इस वीडियो को देख लेंगी तो उनके होश भी उड़ सकते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो सभी को हैरान कर रहा है.

I’m scared of her bc never pic.twitter.com/qkto1pLhQT — muse. (@j0vintage) February 12, 2021

Me trying to run pic.twitter.com/xhuo9YwEPO — Thotnos (@HARLEM_K) February 12, 2021

Me after the first step 😬 pic.twitter.com/L4pYKhPrui — Metanoia Panda (@AdornByPanda) February 12, 2021

I need the training video please because… pic.twitter.com/AC0yoC3nla — Metanoia Panda (@AdornByPanda) February 12, 2021

वीडियो में महिला काफी ज्यादा हील्स पहनकर पथरीली सड़क पर खूब तेजी से दौड़ रही है. इस महिला को इतनी ज्य़ादा हील्स पहनकर दौड़ते हुए देखकर सभी लोग हैरान हो गए हैं. इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. इस वीडियो को अबतक 6 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं.