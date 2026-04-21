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Woman In Philippines Received Unexpected Encounter With Whale Shark Amazing Video Went Viral

समंदर में फोटोशूट करा रही महिला के पास पहुंची व्हेल शार्क, फिर जो हुआ देखकर होश उड़ जाएंगे

Ajab Gajab Video: वीडियो में नजर आता है कि शांत नीले पानी के बीच महिला कैमरे के सामने पोज दे रही होती है. सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, तभी अचानक पीछे से एक विशाल व्हेल शार्क उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आती है.

महिला और व्हेल शार्क का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

समंदर की गहराइयों से आया एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से छाया हुआ है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. इस वायरल क्लिप में एक महिला पानी के अंदर फोटोशूट कराती नजर आती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में जो होता है, उसने पूरे सीन को चर्चा का विषय बना दिया. वीडियो में नजर आता है कि शांत नीले पानी के बीच महिला कैमरे के सामने पोज दे रही होती है. सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, तभी अचानक पीछे से एक विशाल व्हेल शार्क उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आती है. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, शार्क हल्के से उसे छूकर आगे निकल जाती है. यही पल इस वीडियो को बेहद खास और वायरल बना देता है.

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बिल्कुल नहीं घबराती महिला

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है महिला का रिएक्शन. महिला ना तो घबराती है और ना ही कोई हड़बड़ी दिखाती है. बेहद शांत तरीके से वह खुद को संभालते हुए वहां से हट जाती है. सोशल मीडिया यूजर्स इसी बात की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे ‘परफेक्ट रिएक्शन’ बता रहे हैं. वीडियो के सामने आते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. कोई इसे ‘समंदर का सरप्राइज गेस्ट’ कह रहा है तो कोई ‘रियल लाइफ थ्रिलर सीन’. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि शार्क भी शायद कैमरे में आना चाहती थी.

एक्स पर देखें वीडियो

A woman in the Philippines was left stunned when a giant whale shark quietly swam up behind her and nudged her arm during an underwater photo shoot. pic.twitter.com/RyjNg1tXH0 — wR (@WeReporter) April 20, 2026

वायरल वीडियो पर क्या बोले नेटिजन्स

यह वीडियो इसलिए भी वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें डर, रोमांच और हल्का-फुल्का मजाक—तीनों का तड़का नजर आता है. समुद्र के भीतर का यह अनोखा पल अब लोगों के लिए एक ऐसा कंटेंट बन गया है, जिसे देखकर हैरानी भी होती है और मुस्कान भी आ जाती है. महिला का ये वीडियो एक्स @WeReporter नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो अभी तक अच्छे खासे व्यूज और लाइक बटोर चुका है.

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