Viral Video: कुछ नहीं मिला तो सहेली को ही उड़कर लात मार दी, वायरल हुआ दिल्ली मेट्रो का गजब वीडियो
Delhi Metro Ka Video: वीडियो दिल्ली मेट्रो के एक कोच का है. इसमें एक महिला साड़ी पहने पोल पकड़कर खड़ी है, जबकि उसकी सहेली गेट के पास खड़ी है. अचानक साड़ी वाली महिला उछलती है और उड़कर अपनी सहेली को लात मार देती है.
Delhi Metro Ka Video: दिल्ली मेट्रो से जुड़ा वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. मगर इस बार वजह कोई सुविधा या विकास नहीं, बल्कि एक हैरतअंगेज वीडियो है जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दो महिलाएं रील बनाने के चक्कर में ऐसी हरकत करती नजर आ रही हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. इसमें महिला यात्री को कुछ नहीं मिला तो अपनी सहेली को ही उड़कर लात मार दी, जिससे सहेली प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी. यह वीडियो अब इंटरनेट पर धूम मचा रहा है और लोग इसे देखकर हैरान हैं.
दिल्ली मेट्रो का है वीडियो
वीडियो दिल्ली मेट्रो के एक कोच का है. इसमें एक महिला साड़ी पहने पोल पकड़कर खड़ी है, जबकि उसकी सहेली गेट के पास खड़ी है. अचानक साड़ी वाली महिला उछलती है और उड़कर अपनी सहेली को लात मार देती है. लात इतनी जोरदार लगती है कि सहेली संतुलन खोकर सीधे प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है. कुछ सेकंड्स के लिए दृश्य बेहद डरावना लगता है, क्योंकि मेट्रो प्लेटफॉर्म पर गिरना जानलेवा हो सकता है. लेकिन आगे वीडियो में दिखता है कि गिरने वाली महिला हंसते हुए उठती है और दोनों सहेलियां एक-दूसरे को गले लगाती हैं. इससे साफ होता है कि यह सब स्क्रिप्टेड था और रील बनाने के लिए किया गया था.
क्या बोले नेटिजन्स
सोशल मीडिया पर यह वीडियो @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया, जो अब लाखों व्यूज बटोर चुका है. यूजर्स की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं. कुछ लोग इसे मजेदार बता रहे हैं, तो कई इसे गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक करार दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, ‘इंडियंस और उनका छपरी कंटेंट. वहीं दूसरे न कहा, ‘दुश्मनों की जरूरत ही नहीं जब ऐसी दोस्त हों.‘ कई यूजर्स ने इसे स्क्रिप्टेड बताते हुए महिलाओं की सिविक सेंस पर सवाल उठाए.
एक्स पर देखें वीडियो
??? pic.twitter.com/Zmqixc8saM
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 16, 2026
मालूम हो कि दिल्ली मेट्रो में पहले भी डांस, फाइट और रील्स के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन इस तरह का स्टंट जहां जान का खतरा हो, वह चिंता का विषय है. मेट्रो अथॉरिटी ने ऐसे मामलों पर सख्ती बरतने की बात कही है, लेकिन अभी तक इस वीडियो पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है.