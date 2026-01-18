  • Hindi
  • Viral
  • Woman Kicked Her Friend In Delhi Metro Shocking And Funny Video Went Viral On Social Media

Viral Video: कुछ नहीं मिला तो सहेली को ही उड़कर लात मार दी, वायरल हुआ दिल्ली मेट्रो का गजब वीडियो

Delhi Metro Ka Video: वीडियो दिल्ली मेट्रो के एक कोच का है. इसमें एक महिला साड़ी पहने पोल पकड़कर खड़ी है, जबकि उसकी सहेली गेट के पास खड़ी है. अचानक साड़ी वाली महिला उछलती है और उड़कर अपनी सहेली को लात मार देती है.

Published date india.com Published: January 18, 2026 9:25 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Delhi Metro Ka Video: दिल्ली मेट्रो से जुड़ा वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. मगर इस बार वजह कोई सुविधा या विकास नहीं, बल्कि एक हैरतअंगेज वीडियो है जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दो महिलाएं रील बनाने के चक्कर में ऐसी हरकत करती नजर आ रही हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. इसमें महिला यात्री को कुछ नहीं मिला तो अपनी सहेली को ही उड़कर लात मार दी, जिससे सहेली प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी. यह वीडियो अब इंटरनेट पर धूम मचा रहा है और लोग इसे देखकर हैरान हैं.

Viral Video: बाइक के साथ उड़कर स्टंट करने लगा शख्स, मगर ऐसा गिरा सारे दांत निकल पड़े | देखें वीडियो

दिल्ली मेट्रो का है वीडियो

वीडियो दिल्ली मेट्रो के एक कोच का है. इसमें एक महिला साड़ी पहने पोल पकड़कर खड़ी है, जबकि उसकी सहेली गेट के पास खड़ी है. अचानक साड़ी वाली महिला उछलती है और उड़कर अपनी सहेली को लात मार देती है. लात इतनी जोरदार लगती है कि सहेली संतुलन खोकर सीधे प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है. कुछ सेकंड्स के लिए दृश्य बेहद डरावना लगता है, क्योंकि मेट्रो प्लेटफॉर्म पर गिरना जानलेवा हो सकता है. लेकिन आगे वीडियो में दिखता है कि गिरने वाली महिला हंसते हुए उठती है और दोनों सहेलियां एक-दूसरे को गले लगाती हैं. इससे साफ होता है कि यह सब स्क्रिप्टेड था और रील बनाने के लिए किया गया था.

क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर यह वीडियो @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया, जो अब लाखों व्यूज बटोर चुका है. यूजर्स की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं. कुछ लोग इसे मजेदार बता रहे हैं, तो कई इसे गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक करार दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, इंडियंस और उनका छपरी कंटेंट. वहीं दूसरे न कहा, दुश्मनों की जरूरत ही नहीं जब ऐसी दोस्त हों. कई यूजर्स ने इसे स्क्रिप्टेड बताते हुए महिलाओं की सिविक सेंस पर सवाल उठाए.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

एक्स पर देखें वीडियो

मालूम हो कि दिल्ली मेट्रो में पहले भी डांस, फाइट और रील्स के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन इस तरह का स्टंट जहां जान का खतरा हो, वह चिंता का विषय है. मेट्रो अथॉरिटी ने ऐसे मामलों पर सख्ती बरतने की बात कही है, लेकिन अभी तक इस वीडियो पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.