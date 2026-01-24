By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Couple Viral Video: प्रेमी को संदूक में छिपाया फिर ताला लगाकर भोली बनने लगी प्रेमिका, घरवालों ने देखा तो आंखें ही फटी रह गईं
Premi Premika Ka Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि प्रेमिका ने प्रेमी को चुपके से संदूक में छिपा दिया. मगर तभी जो कुछ हुआ किसी ने इसकी कल्पना नहीं की होगी.
Couple Viral Video: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा. मगर जैसे ही घर में दाखिल हुआ तभी प्रेमिका के परिवार के सदस्य वापस घर लौट आए. परिवार को देख प्रेमिका घबरा गई और तुरंत अपने प्रेमी को लोहे के एक बड़े संदूक में छिपा दिया. प्रेमिका ने चालाकी दिखाते हुए संदूक में ताला लगाकर इसे बंद भी कर दिया.
प्रेमी को संदूक में छिपाकर बचना चाहा
बताया जा रहा है कि प्रेमी काफी देर तक उसी संदूक में बंद रहा. इधर घर में सब कुछ सामान्य दिखाने के लिए प्रेमिका भोली बनने लगी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया. कुछ देर बाद संदूक के अंदर से हल्की-हल्की आवाजें आने लगीं. आवाज सुनते ही लड़की के पिता को शक हुआ. उन्होंने तुरंत संदूक का ताला खोलने का फैसला लिया.
संदूक में लेटा हुआ था प्रेमी
जैसे ही ताला खोला गया, वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए. संदूक के अंदर लड़की का प्रेमी आराम से लेटा हुआ मिला. इस दृश्य को देखकर परिवार के लोग भड़क उठे. गुस्साए परिजनों ने युवक को संदूक से बाहर निकाला और उसकी जमकर पिटाई कर दी. इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
एक्स पर देखें वीडियो
यूपी | कानपुर में बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। उसी वक्त गर्लफ्रेंड के घर वाले आ गए। छिपाने के लिए गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को लोहे के बक्से में बंद कर दिया। बक्से से आहट हुई तो उसे खुलवाया गया, तब बॉयफ्रेंड बाहर निकला। पुलिस ने हिरासत में लिया। pic.twitter.com/W2I1CFOtQL
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) January 23, 2026
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया. पुलिस के अनुसार, मामला आपसी संबंधों से जुड़ा है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए युवक को थाने लाया गया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है. इस अनोखी और चौंकाने वाली घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे फिल्मी सीन बता रहा है तो कोई प्रेमिका की ‘तेज दिमागी’ पर चुटकी ले रहा है. वहीं कई लोग इसे गंभीर सामाजिक मुद्दा भी बता रहे हैं. मालूम हो वायरल वीडियो एक्स पर @SachinGuptaUP नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.