Couple Viral Video: प्रेमी को संदूक में छिपाया फिर ताला लगाकर भोली बनने लगी प्रेमिका, घरवालों ने देखा तो आंखें ही फटी रह गईं

Premi Premika Ka Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि प्रेमिका ने प्रेमी को चुपके से संदूक में छिपा दिया. मगर तभी जो कुछ हुआ किसी ने इसकी कल्पना नहीं की होगी.

प्रेमिका घर में प्रेमी को छिपा पाती तभी पूरा परिवार आ धमका. (Photo/X)

Couple Viral Video: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा. मगर जैसे ही घर में दाखिल हुआ तभी प्रेमिका के परिवार के सदस्य वापस घर लौट आए. परिवार को देख प्रेमिका घबरा गई और तुरंत अपने प्रेमी को लोहे के एक बड़े संदूक में छिपा दिया. प्रेमिका ने चालाकी दिखाते हुए संदूक में ताला लगाकर इसे बंद भी कर दिया.

प्रेमी को संदूक में छिपाकर बचना चाहा

बताया जा रहा है कि प्रेमी काफी देर तक उसी संदूक में बंद रहा. इधर घर में सब कुछ सामान्य दिखाने के लिए प्रेमिका भोली बनने लगी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया. कुछ देर बाद संदूक के अंदर से हल्की-हल्की आवाजें आने लगीं. आवाज सुनते ही लड़की के पिता को शक हुआ. उन्होंने तुरंत संदूक का ताला खोलने का फैसला लिया.

संदूक में लेटा हुआ था प्रेमी

जैसे ही ताला खोला गया, वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए. संदूक के अंदर लड़की का प्रेमी आराम से लेटा हुआ मिला. इस दृश्य को देखकर परिवार के लोग भड़क उठे. गुस्साए परिजनों ने युवक को संदूक से बाहर निकाला और उसकी जमकर पिटाई कर दी. इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

एक्स पर देखें वीडियो

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया. पुलिस के अनुसार, मामला आपसी संबंधों से जुड़ा है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए युवक को थाने लाया गया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है. इस अनोखी और चौंकाने वाली घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे फिल्मी सीन बता रहा है तो कोई प्रेमिका की ‘तेज दिमागी’ पर चुटकी ले रहा है. वहीं कई लोग इसे गंभीर सामाजिक मुद्दा भी बता रहे हैं. मालूम हो वायरल वीडियो एक्स पर @SachinGuptaUP नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

