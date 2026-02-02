  • Hindi
  • Viral
  • Woman Made Reel Of Slippers In Vande Bharat But Why This Video Going Viral On Social Media

Funny Video: महिला ने वंदे भारत में बनाई चप्पल वाली रील, मगर देखते ही फैन हो गया सोशल मीडिया

महिला अपने पति और छोटे बच्चे के साथ वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर रही थी. महिला ने अपने बच्चे के लिए भी अलग से पूरी सीट बुक कराई थी, लेकिन सफर के दौरान बच्चा ज्यादातर समय माता-पिता की गोद में ही सोता नजर आया.

Published date india.com Published: February 2, 2026 10:59 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Funny Video
वंदे भारत में महिला ने बनाई ऐसी रील जो देखते ही वायरल हो गई. (Photo/X)

Viral Video: वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा एक मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला पैसेंजर ने अपने सफर के अनुभव को हल्के-फुल्के अंदाज में रील के जरिए दिखाया, जिसे देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. दरअसल, महिला अपने पति और छोटे बच्चे के साथ वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर रही थी. महिला ने अपने बच्चे के लिए भी अलग से पूरी सीट बुक कराई थी, लेकिन सफर के दौरान बच्चा ज्यादातर समय माता-पिता की गोद में ही सोता नजर आया. ऐसे में बच्चे की सीट खाली रह गई.

100 रुपये की चप्पल ने किया प्रीमियम सफर

महिला ने इसी स्थिति को मजाकिया अंदाज में रील में दिखाया. वीडियो में वह कहती हैं कि जिस सीट के लिए उन्होंने करीब 1500 रुपये खर्च किए, उस पर बच्चा नहीं बल्कि 100 रुपये की चप्पल ‘प्रीमियम सफर’ कर रही है. महिला का यह अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है. वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, ‘चप्पल की तो लॉटरी लग गई.’

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

वहीं दूसरे ने कहा, ‘कम से कम किसी को तो सीट का फायदा मिला.’ कई यूजर्स ने महिला के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करते हुए इसे शानदार और रियल मोमेंट बताया. हालांकि, कुछ लोगों ने इस वीडियो को अनावश्यक भी बताया, लेकिन ज्यादातर यूजर्स ने इसे सफर से जुड़ा एक मासूम और मजेदार अनुभव माना. कुल मिलाकर, चप्पल वाली इस रील ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है और वीडियो लगातार वायरल हो रहा है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.