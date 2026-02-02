Hindi Viral

Woman Made Reel Of Slippers In Vande Bharat But Why This Video Going Viral On Social Media

Funny Video: महिला ने वंदे भारत में बनाई चप्पल वाली रील, मगर देखते ही फैन हो गया सोशल मीडिया

महिला अपने पति और छोटे बच्चे के साथ वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर रही थी. महिला ने अपने बच्चे के लिए भी अलग से पूरी सीट बुक कराई थी, लेकिन सफर के दौरान बच्चा ज्यादातर समय माता-पिता की गोद में ही सोता नजर आया.

वंदे भारत में महिला ने बनाई ऐसी रील जो देखते ही वायरल हो गई. (Photo/X)

Viral Video: वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा एक मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला पैसेंजर ने अपने सफर के अनुभव को हल्के-फुल्के अंदाज में रील के जरिए दिखाया, जिसे देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. दरअसल, महिला अपने पति और छोटे बच्चे के साथ वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर रही थी. महिला ने अपने बच्चे के लिए भी अलग से पूरी सीट बुक कराई थी, लेकिन सफर के दौरान बच्चा ज्यादातर समय माता-पिता की गोद में ही सोता नजर आया. ऐसे में बच्चे की सीट खाली रह गई.

100 रुपये की चप्पल ने किया प्रीमियम सफर

महिला ने इसी स्थिति को मजाकिया अंदाज में रील में दिखाया. वीडियो में वह कहती हैं कि जिस सीट के लिए उन्होंने करीब 1500 रुपये खर्च किए, उस पर बच्चा नहीं बल्कि 100 रुपये की चप्पल ‘प्रीमियम सफर’ कर रही है. महिला का यह अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है. वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, ‘चप्पल की तो लॉटरी लग गई.’

एक्स पर देखें वीडियो

“हम वंदे भारत में है। हमने तीन सीट बुक किए थे। एक मेरे हसबेंड का। एक मेरे बच्चे का और एक मेरा। मेरे बच्चे की सीट पर बच्चा नहीं बैठा, मेरे बच्चे की चप्पल जा रही है। 7 से 8 घंटे का सफर है और मेरा बच्चा औकात में है…चप्पल 100 रुपए की है।” pic.twitter.com/k2GtaBg1qT — Arvind Sharma (@sarviind) February 1, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

Add India.com as a Preferred Source

वहीं दूसरे ने कहा, ‘कम से कम किसी को तो सीट का फायदा मिला.’ कई यूजर्स ने महिला के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करते हुए इसे शानदार और रियल मोमेंट बताया. हालांकि, कुछ लोगों ने इस वीडियो को अनावश्यक भी बताया, लेकिन ज्यादातर यूजर्स ने इसे सफर से जुड़ा एक मासूम और मजेदार अनुभव माना. कुल मिलाकर, चप्पल वाली इस रील ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है और वीडियो लगातार वायरल हो रहा है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें