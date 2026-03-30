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VIDEO: किचने में मजे से रील बनाने लगी महिला, मगर पांच सेकंड में ही निकल गई सारी हवाबाजी

Viral Video Today: वायरल वीडियो में देखेंगे कि महिला किचन में रील शूट करने लगती है, मगर तभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी.

Published date india.com Published: March 30, 2026 9:01 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
किचन में रील बना रही महिला का वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Trending Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जिसे देखकर चौंक जाते हैं. मगर कई बार हंसी रोकना भी मुश्किल होता है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार होने वाला है. वायरल वीडियो एक महिला से जुड़ा है जो किचन में बड़े मजे से वीडियो रील शूट करते हुए नजर आती है. मगर पांच सेकंड के भीतर महिला के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी.

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किचन में रील बनाना पड़ा भारी

दरअसल इस वीडियो में महिला अपने किचन को ही शूटिंग सेट बना देती है. चूल्हा जल रहा है और बर्तन में दाल उबल रही है. लेकिन उसका पूरा ध्यान कैमरे और एक्सप्रेशन पर है. वह ट्रेंडिंग अंदाज में रील शूट कर रही होती है, जैसे सब कुछ पूरी तरह कंट्रोल में हो. लेकिन असली ट्विस्ट यहीं आता है. कुछ ही सेकंड में हालात पलट जाते हैं. एक्सप्रेशन देते-देते उसका हाथ उबलती दाल से भरे बर्तन से टकरा जाता है. इसके बाद जो होता है, वह किसी भी ‘परफेक्ट रील’ की स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं होता.

हाथ पर गिरी खौलती दाल

खौलती दाल सीधे उसके हाथ पर गिरती है और कैमरे में एकदम रियल रिएक्शन कैद हो जाता है. जिस आत्मविश्वास के साथ वीडियो शुरू हुआ था, वह दर्द और घबराहट में बदल जाता है. महिला तुरंत कैमरा बंद कर देती है, लेकिन तब तक वीडियो अपना असर छोड़ चुका होता है.

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यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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मालूम हो यह क्लिप सिर्फ एक वायरल कंटेंट नहीं है, बल्कि एक रियलिटी चेक भी है. रील के लिए परफेक्ट शॉट लेने की कोशिश में कई बार लोग बेसिक सेफ्टी तक भूल जाते हैं. किचन जैसी जगह, जहां छोटी सी गलती भी नुकसान पहुंचा सकती है, वहां फोकस भटकना भारी पड़ सकता है.

मालूम हो किचन में रील शूट कर रही महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है. वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर parvatidev4 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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