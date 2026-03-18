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VIDEO: पिता को बोरी में बंद करके पार्सल करने पहुंच गई लड़की, फिर जो दिखा हिल ना जाओ तो कहना | देखें वीडियो

Ajab Gajab Video: लड़की ने अपने ही बुजुर्ग पिता को बोरी में बंद करके कुरियर ऑफिस पहुंच गया. घटना उस वक्त की है जब एक परिवार बड़े आराम से एक भारी-भरकम बोरी लेकर कुरियर ऑफिस पहुंचा.

Published date india.com Published: March 18, 2026 12:21 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Shocking Video
वायरल वीडियो देखकर सचमुच किसी के भी होश उड़ जाएंगे. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. मगर बेंगलुरु की एक लड़की ने वायरल होने के लिए जो कुछ किया है उसे जानकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे. लड़की ने अपने ही बुजुर्ग पिता को बोरी में बंद करके कुरियर ऑफिस पहुंच गया. घटना उस वक्त की है जब एक परिवार बड़े आराम से एक भारी-भरकम बोरी लेकर कुरियर ऑफिस पहुंचा. कर्मचारियों को पहले तो लगा कि कोई सामान होगा, लेकिन जब उन्होंने बोरी खोलने को कहा तो परिवार टालमटोल करने लगा. शक गहराया तो स्टाफ ने खुद ही बोरी खोल दी. जैसे ही बोरी खुली, अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकले. बुजुर्ग घबराए हुए, सांस लेने में तकलीफ झेलते नजर आते हैं.

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वीडियो में क्या कुछ दिखा

ये दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए. कर्मचारियों ने तुरंत बुजुर्ग को पानी दिया और संभालने की कोशिश की. लेकिन हैरानी तब और बढ़ गई जब परिवार ने अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा कहा कि ‘पार्सल भेजना है, पैसे दे देंगे’. मामला बढ़ता देख कुरियर स्टाफ ने पुलिस को बुलाने की बात कही. इतना सुनते ही परिवार मौके से निकल गया. हालांकि पुलिस ने बाद में उन्हें ढूंढ निकाला और थाने बुलाकर पूछताछ की.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

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पुलिस को पता चौंकाने वाली बात

पूछताछ में जो वजह सामने आई, उसने सबको और चौंका दिया. परिवार ने कहा कि ये सब उन्होंने एक सोशल मीडिया रील बनाने के लिए किया था. उनका दावा था कि वे बस किराए और टिकट की समस्या को दिखाना चाहते थे. यानी एक ‘मैसेज’ देने के नाम पर उन्होंने अपने ही पिता की जान जोखिम में डाल दी. बताया जा रहा है कि बोरी में बंद बुजुर्ग उसी महिला के पिता थे, जो इस पूरे प्लान का हिस्सा थी. पुलिस ने परिवार को कड़ी फटकार लगाई, काउंसलिंग की और आखिरकार उनसे माफी मंगवाई.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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