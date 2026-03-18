Hindi Viral

Woman Tries To Courier Her Elderly Father From Bengaluru To Mangaluru Shocking Video Went Viral

VIDEO: पिता को बोरी में बंद करके पार्सल करने पहुंच गई लड़की, फिर जो दिखा हिल ना जाओ तो कहना | देखें वीडियो

Ajab Gajab Video: लड़की ने अपने ही बुजुर्ग पिता को बोरी में बंद करके कुरियर ऑफिस पहुंच गया. घटना उस वक्त की है जब एक परिवार बड़े आराम से एक भारी-भरकम बोरी लेकर कुरियर ऑफिस पहुंचा.

वायरल वीडियो देखकर सचमुच किसी के भी होश उड़ जाएंगे. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. मगर बेंगलुरु की एक लड़की ने वायरल होने के लिए जो कुछ किया है उसे जानकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे. लड़की ने अपने ही बुजुर्ग पिता को बोरी में बंद करके कुरियर ऑफिस पहुंच गया. घटना उस वक्त की है जब एक परिवार बड़े आराम से एक भारी-भरकम बोरी लेकर कुरियर ऑफिस पहुंचा. कर्मचारियों को पहले तो लगा कि कोई सामान होगा, लेकिन जब उन्होंने बोरी खोलने को कहा तो परिवार टालमटोल करने लगा. शक गहराया तो स्टाफ ने खुद ही बोरी खोल दी. जैसे ही बोरी खुली, अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकले. बुजुर्ग घबराए हुए, सांस लेने में तकलीफ झेलते नजर आते हैं.

OMG! बॉस का फोन आते ही फ्लोर पर बैठ गया कर्मचारी, लैपटॉप ऑन किया और शुरू कर दिया काम

वीडियो में क्या कुछ दिखा

ये दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए. कर्मचारियों ने तुरंत बुजुर्ग को पानी दिया और संभालने की कोशिश की. लेकिन हैरानी तब और बढ़ गई जब परिवार ने अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा कहा कि ‘पार्सल भेजना है, पैसे दे देंगे’. मामला बढ़ता देख कुरियर स्टाफ ने पुलिस को बुलाने की बात कही. इतना सुनते ही परिवार मौके से निकल गया. हालांकि पुलिस ने बाद में उन्हें ढूंढ निकाला और थाने बुलाकर पूछताछ की.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Alleged ‘Human Parcel’ Protest Stunt Triggers Panic in Bengaluru; Family Warned After Elderly Man Struggled to Breathe Bengaluru An alleged attempt to make a protest “go viral” nearly turned tragic in central #Bengaluru’s Vyalikaval area. A family sparked a major security… pic.twitter.com/O3KICSCQdG — Yasir Mushtaq (@path2shah) March 17, 2026

Add India.com as a Preferred Source

पुलिस को पता चौंकाने वाली बात

पूछताछ में जो वजह सामने आई, उसने सबको और चौंका दिया. परिवार ने कहा कि ये सब उन्होंने एक सोशल मीडिया रील बनाने के लिए किया था. उनका दावा था कि वे बस किराए और टिकट की समस्या को दिखाना चाहते थे. यानी एक ‘मैसेज’ देने के नाम पर उन्होंने अपने ही पिता की जान जोखिम में डाल दी. बताया जा रहा है कि बोरी में बंद बुजुर्ग उसी महिला के पिता थे, जो इस पूरे प्लान का हिस्सा थी. पुलिस ने परिवार को कड़ी फटकार लगाई, काउंसलिंग की और आखिरकार उनसे माफी मंगवाई.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें