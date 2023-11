Hindi Viral

Women Fight Over Land In Bihar Mahilao Ki Ladai Ka Video Viral

OMG Video: खेत में महिलाओं ने बरसा दिए एक दूसरे पर लठ, दोनों में जमकर मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल

Video Viral: इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों महिलाओं के हाथ में बांस के बड़े-बड़े लठ हैं. जमीन को लेकर दोनों की आपस में लड़ाई हो गई.

महिलाओं की लड़ाई का वीडियो वायरल

Ladai Ka Video Viral: बिहार में जमीन को लेकर दो महिलाओं के बीच घमासान हो गया. बीच खेत में दोनों महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई. दोनों के हाथों में बड़े-बड़े डंडे थे. इनकी लड़ाई का वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. साड़ी पहनी इन दोनों महिलाओं को एक दूसरे से जमीन के चक्कर में लड़ते हुए देखा जा सकता है.

लड़ाई के कई वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. इस बार भी इन दो महिलाओं का ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक महिला दूसरे महिला के खेत को नुकसान पहुंचा रही है. इतने में ही दूसरी महिला पीछे से बड़ा से डंडा लेकर आती है और उसपर हमला करने की कोशिश करती है. फिर दोनों में खूब लाठी-डंडे चलते हैं.

यहां देखें वीडियो-

Kalesh b/w Two woman over land inssues in Bihar pic.twitter.com/wbhV8UeI53

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 5, 2023

लोगों ने किए खूब कमेंट्स

वीडियो पर लोग कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. वीडियो को एक्स पर @Ghar Ke Kalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. एक यूजर ने लिखा, ‘वो माताएं सही में लड़ रही थीं? कोई हल्की लाठी दो उन्हें बांस के फट्टे ले कर स्टंट डबल प्रेक्टिस हो रही है.’ एक और यूजर ने लिखा, ‘फटे तो फटे, घुंगट ना घटे.’ वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘ऑरेंज साड़ी वाली जीतेगी.’ इस तरह के कई और कमेंट्स भी लोगों ने किए हैं. साथ ही कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.

सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो पहले भी कई बार वायरल हो चुके हैं. इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस तरह के वीडियो को लोग खूब शेयर करते हैं. हालांकि, ये साफ नहीं हुआ है कि महिलाओं की ये लड़ाई असल में किस वजह से हुई. वीडियो के कैप्शन में जमीन को लड़ाई की वजह बताया गया है.

