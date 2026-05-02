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Women Fight Video: 'तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगी...' ऐसा बोलकर भिड़ गईं दो दादियां | देखें वीडियो

Women Fight Video: सोशल मीडिया पर मजेदार लड़ाई का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर शायद ही कोई ऐसा होगा जो हंसी रोक पाए.

Published date india.com Published: May 2, 2026 11:40 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Women Fight Video

Women Fight Video: एक बेहद मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो दादियों की लड़ाई से जुड़ा है. इसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में दो बुजुर्ग महिलाओं यानी दादियों के बीच तीखी लेकिन दिलचस्प बहस देखने को मिल रही है. आमतौर पर लोग दादियों का शांत और समझदार रूप दिखाई देता है, लेकिन इस वीडियो में अलग ही लेवल की सीन नजर आ रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

दादियों की मजेदार लड़ाई

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जगह तीन-चार महिलाएं और एक शख्स साथ बैठे हुए हैं. सभी उम्रदराज लग रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं. तभी अचानक दो दादियों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है. धीरे-धीरे यह बहस झगड़े का रूप ले लेती है. उनमें से एक दादी गुस्से में कहती है: “ज्यादा बन रही है तू, तूने क्या देखा है, तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगी.” इसके जवाब में दूसरी दादी भी पीछे नहीं हटती और कहती है: “तेरे भी दांत तोड़ दूंगी.” दोनों के बीच यह तकरार कुछ समय तक चलती रहती है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

खूब देखा जा रहा वीडियो

इस पूरे घटनाक्रम की सबसे खास बात यह है कि वहां मौजूद बाकी लोग इस झगड़े को चुपचाप देखते रहते हैं. कोई भी बीच-बचाव करने की कोशिश नहीं करता और न ही ज्यादा प्रतिक्रिया देता है. ऐसा लगता है जैसे यह उनके लिए सामान्य बात हो. वहीं, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने वाले लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ इसे बेहद मजेदार बता रहे हैं, तो कुछ इसे दादियों की फनी फाइट कह रहे हैं. वीडियो के अनुसार झगड़ा कर रही दोनों दादियां बहनें हैं. इसे tv1indialive नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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