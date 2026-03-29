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Women Fight Video: एस्केलेटर पर ही भिड़ गईं दो महिलाएं, बाल पकड़-पकड़कर होने लगी मारपीट | देखें वीडियो

Women Fight Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं एस्केलेटर पर ही भिड़ जाती है. दोनों के बीच ऐसी मारपीट हुई हर कोई चौंक गया.

Women Fight Video: सोशल मीडिया रोजाना सैकड़ों-हजारों की तादाद में वीडियो अपलोड किए जाते हैं. इनमें कुछ नजारे सामान्य होते हैं तो कुछ होश उड़ा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. इसमें एस्केलेटर पर दो महिलाएं आपस में ही भिड़ गईं. यह घटना अचानक होती है और देखने वालों को समझ ही नहीं आता कि आखिर मामला क्या है. वीडियो की शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में माहौल पूरी तरह बदल जाता है. दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो जाती हैं.

महिलाओं में मारपीट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला तेजी से दौड़ते हुए आती है. और एस्केलेटर पर खड़ी दूसरी महिला को बाल पकड़कर नीचे खींच लेती है. इसके बाद दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है. दोनों महिलाएं एक-दूसरे पर लात और थप्पड़ से हमला करती नजर आती हैं. उनका गुस्सा देखकर लगता है कि उनके बीच पहले से ही कोई गंभीर विवाद चल रहा था, जो अब खुलकर सामने आ गया है. आस-पास खड़े लोग इस पूरी घटना को देखते रह जाते हैं और कोई भी तुरंत बीच-बचाव करने नहीं आता. यह दृश्य काफी हैरान करने वाला दिखाई पड़ता है.

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

Kalesh b/w Two ladies inside Delhi Metro pic.twitter.com/uwaeyqJeLE — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 28, 2026

देखकर चौंके नेटिजन्स

इस वीडियो को देखकर जहां कुछ लोग इसे असली घटना मान रहे हैं, वहीं कुछ लोगों को शक है कि यह किसी प्रैंक का हिस्सा भी हो सकता है. क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो बनाए जाते हैं, जिनमें लोगों की प्रतिक्रिया कैद करने के लिए नकली झगड़े दिखाए जाते हैं. मालूम होता है कि यह वीडियो भी उसी कड़ी का हिस्सा है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी भी इस वीडियो की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करता है. इसे @gharkekalesh नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.

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