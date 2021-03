Women Fight Video: दो औरतें आपस में भिड़ जाएं तो कैसा नजारा होता है, अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ी बहुत बहस, गाली-गलौच और क्या…मगर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो आपको हिला देगा. इस वीडियो में दो औरतें एक-दूसरे को जमकर पीट रही हैं. Also Read - Rat Viral Video: शख्स ने छुआ तो इतना डरा चूहा कि निकल गई चीख! हंसते-हसंते पेट में बल पड़ जाएंगे

लड़ाई भी ऐसी-वैसी नहीं बल्कि इतनी भयानक कि दोनों ने न केवल एक-दूसरे को मारते-मारते गिरा दिया बल्कि लोगों को इन्हें छुड़ाने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ी.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है. वीडियो में देखकर समझ आता है कि ये शॉपिंग कॉम्पलेक्स का है.

मामला अमेरिका के एरिजोना के स्कॉट्सडेल का है. यहां के फैशन स्क्वायर मॉल में महिलाओं के बीच बहस तब शुरू हुई जब एक महिला ने लाइन तोड़ने की कोशिश की.

इस छोटी सी बात को लेकर मामला इतना बढ़ा कि बात हाथापाई तक जा पहुंची. पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया, जिसे किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

वायरल वीडियो में दिखता है कि ग्राहक और स्टोर के कर्मचारी एक-दूसरे को उछल-उछल कर पीट रहे हैं.

A whole fight just happened at bath & body works 🤣🤣🤣🤣🤣 I’m dying pic.twitter.com/ocumzj8G9f

— Genevieve (@gendenslow) March 6, 2021