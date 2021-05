Women Liquor Party: यूं तो सोशल मीडिया पर पार्टी के कई वीडियोज शेयर किए जाते हैं, पर इस बार जो वीडियो लोगों की पहली पसंद बन गया है उसमें महिलाएं देसी अंदाज में पार्टी करती नजर आ रही हैं. लोग इसलिए हैरान हैं क्योंकि सभी महिलाएं सिर पर पल्लू डाले बैठी हैं. उस पर उनका ये अंदाज देख लोगों का सिर घूम गया है. Also Read - Viral Video: कोरोना के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने Ambulance रुकवाकर गुजारा KKR का काफिला!

वीडियो में दिखता है कि कुछ महिलाएं बैठी हैं. बीच में एक टेबल है. इस पर एक बोतल रखी है. साथ में खाने की कई सारी चीजें दिख रही हैं.

जितनी महिलाएं दिख रही हैं सभी पार्टी का जमकर लुत्फ उठा रही हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में गाना भी चल रहा है.

ये वीडियो IPS रुपिन शर्मा ने शेयर किया है. शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा,

क्या लेके आया है, क्या केके जाएगा, बाहर जाने से तो यह अच्छा

देखें वायरल वीडियो-

— Rupin Sharma IPS (@rupin1992) May 4, 2021

ये वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. वीडियो पर मजेदार कमेंट्स भी आ रहे हैं-

— Sangeeta Tyagi (@sangeeta_tyagi) May 5, 2021

Without comment pic.twitter.com/MERwAUzlc4

Most positive message at this time. Cheers

— amitabh sahay (@amit_hzb) May 4, 2021