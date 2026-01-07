Hindi Viral

Women Pulled Off Daring Theft At Kalyan Jewellers Swiping Gold Earrings Worth 14 Lakh Video Went Viral

Chorni Ka Video: चोरनी ने सेकंडों में उड़ा लिए 14 लाख के गहने, मगर चोरी का तरीका देख दिमाग घूम जाएगा

Chorni Ka Video: शातिर चोरनी इतनी चालाकी से अपने काम को अंजाम देती है कि किसी को भनक तक नहीं गलती है. वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है.

शातिर चोरनी का वीडियो किसी का भी दिमाग घुमा देगा. (Photo/X)

Chorni Ka Video: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सनसनीखेज चोरी की घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. यहां कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में चार शातिर महिलाएं ग्राहक बनकर पहुंचीं और मिनटों में करीब 14 लाख रुपये के सोने के गहने उड़ा ले गईं. पूरी वारदात शोरूम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. घटना 31 दिसंबर की बताई जा रही है. चारों महिलाएं छोटे-छोटे बच्चों के साथ शोरूम में दाखिल हुईं, ताकि किसी को शक ना हो. वे सेल्समैन से सोने के झुमके और अन्य आभूषण दिखाने के लिए कहने लगीं. मीठी-मीठी बातों में स्टाफ को व्यस्त रखा और मौका मिलते ही शॉल या पल्लू में गहनों की ट्रे ही छिपा ली.

पलक झपकते ही उड़ा लिए गहने

इसमें देखेंगे एक महिला ने तो पलक झपकते ही कीमती झुमके अपने शॉल में समेट लिए, जबकि बाकी महिलाएं डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती रहीं. सेल्समैन को भनक तक नहीं लगी और महिलाएं आराम से बच्चों के साथ बाहर निकल गईं. चोरी की यह वारदात इतनी प्रोफेशनल थी कि लगता है ये महिलाएं पहले से प्लानिंग करके आई थीं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि वे कितनी शांत और आत्मविश्वास से काम कर रही थीं. शोरूम स्टाफ ने जब गहने गायब होने की जानकारी ली तो हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है.

एक्स पर देखें वीडियो

Two women pulled off a daring theft at Kalyan Jewellers in Prayagraj, swiping gold earrings worth ₹14 lakh. They distracted the salesman, cleverly concealed the jewellery in their shawls, and fled the store in just 14 minutes—all caught clearly on CCTV!

pic.twitter.com/05yuppnScU — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 7, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है. वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो देखकर कई यूजर्स ने कमेंट किया कि ये तो बॉलीवुड फिल्म से भी आगे की चोरी है. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा कि चोरी का तरीका बहुत कैजुअल है. मालूम हो वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

