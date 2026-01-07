  • Hindi
Chorni Ka Video: चोरनी ने सेकंडों में उड़ा लिए 14 लाख के गहने, मगर चोरी का तरीका देख दिमाग घूम जाएगा

Chorni Ka Video: शातिर चोरनी इतनी चालाकी से अपने काम को अंजाम देती है कि किसी को भनक तक नहीं गलती है. वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है.

January 7, 2026
शातिर चोरनी का वीडियो किसी का भी दिमाग घुमा देगा. (Photo/X)

Chorni Ka Video: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सनसनीखेज चोरी की घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. यहां कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में चार शातिर महिलाएं ग्राहक बनकर पहुंचीं और मिनटों में करीब 14 लाख रुपये के सोने के गहने उड़ा ले गईं. पूरी वारदात शोरूम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. घटना 31 दिसंबर की बताई जा रही है. चारों महिलाएं छोटे-छोटे बच्चों के साथ शोरूम में दाखिल हुईं, ताकि किसी को शक ना हो. वे सेल्समैन से सोने के झुमके और अन्य आभूषण दिखाने के लिए कहने लगीं. मीठी-मीठी बातों में स्टाफ को व्यस्त रखा और मौका मिलते ही शॉल या पल्लू में गहनों की ट्रे ही छिपा ली.

Bride Groom Video: जयमाला होते ही पति को पीटने लगी पत्नी, पहले झापड़ मारा फिर उखाड़ दिए बाल | देखें वीडियो

पलक झपकते ही उड़ा लिए गहने

इसमें देखेंगे एक महिला ने तो पलक झपकते ही कीमती झुमके अपने शॉल में समेट लिए, जबकि बाकी महिलाएं डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती रहीं. सेल्समैन को भनक तक नहीं लगी और महिलाएं आराम से बच्चों के साथ बाहर निकल गईं. चोरी की यह वारदात इतनी प्रोफेशनल थी कि लगता है ये महिलाएं पहले से प्लानिंग करके आई थीं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि वे कितनी शांत और आत्मविश्वास से काम कर रही थीं. शोरूम स्टाफ ने जब गहने गायब होने की जानकारी ली तो हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है.

क्या बोले नेटिजन्स

सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है. वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो देखकर कई यूजर्स ने कमेंट किया कि ये तो बॉलीवुड फिल्म से भी आगे की चोरी है. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा कि चोरी का तरीका बहुत कैजुअल है. मालूम हो वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

