Wooden Bridge: जब बार-बार प्रशासन से गुहार लगाकर परेशान हो गए तो ग्रामीणों ने कुछ ऐसा कर दिया, जिसे हर कोई देखता रह गया. वीडियो ओडिशा का है, सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है.Also Read - Baby Rhino Viral Video: गैंडे के अनाथ बच्चे का वीडियो वायरल, बोतल से पीता है दूध, मिट्टी में करता है शैतानियां, देखें Cuteness का एक्स्ट्रा डोज

ये ग्रामीण ओडिशा में बलनगीर जिले के तितिलागढ़ ब्‍लॉक में कुटुराकेंड गांव के निवासी हैं. जिस गांव में ये रहते हैं वो काफी पिछड़ा है और वहां मूलभूत सुविधाएं भी नही हैं. Also Read - Dhuan Udati Dulhan: शादी के बाद दुल्हन ने सबके सामने उड़ाए धुएं के छल्ले, देख दूल्हे ने मारी कोहनी | Viral Video

बारिश के दिनों में तो हालात और बदतर हो जाते हैं. जगह-जगह पानी भर जाता है. लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो जाता है. Also Read - Commissioner Dog Missing: पाकिस्‍तान में कमिश्‍नर का 4 लाख का कुत्‍ता लापता, घर-घर चली तलाशी, लाउडस्‍पीकर से ऐलान, लोग हैरान

ग्रामीण बताते हैं कि वो बार-बार ये मांग कर रहे थे कि पुल का निर्माण करवाया जाए. पर जब लंबा समय बीत गया तो उन्होंने खुद ही पुल का निर्माण करने की ठानी.

इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. समाचार एजेंसी ANI ने ये वीडियो शेयर किया है. वीडियो में दिखता है कि ग्रामीण मिलकर लकड़ी का पुल बना रहे हैं.

देखें वीडियो-

#WATCH | Odisha: Villagers of Kuturakend, Titilagarh block of Balangir district are constructing a wooden bridge claiming administration failure. “It’s difficult to commute during rains. Every year govt promises to construct it, but to no avail,” said a local (29.07) pic.twitter.com/gbs5Z6UjdM

वीडियो वायरल होने के बाद ओडिशा के मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक के प्रधान सलाहकार असित त्रिपाठी ने कहा,

‘मैं इनके प्रयासों की सराहना करता हूं. नाला पर बना लकड़ी का पुल अस्‍थाई है. यहां जल्‍द ही पुल बनाया जाएगा.’

“I appreciate their efforts. Besides labour, villagers have also contributed monetarily. The wooden bridge is temporary, a permanent bridge over the nullah will be constructed soon,” said Asit Tripathy, Principal Advisor to Chief Minister Naveen Patnaik (29.07) pic.twitter.com/NSAT3MC8CK

— ANI (@ANI) July 30, 2021