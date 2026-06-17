पोलैंड में कितने घंटे काम करते हैं कर्मचारी, ऑफिस के बाद बॉस फोन कर दे तो क्या होगा?

Work Culture In Poland: शख्स ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो भारत और पोलैंड के वर्क कल्चर में अंतर बता रहा है. इस पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

Written by: Nandan Singh
Published: June 17, 2026, 10:28 AM IST
Work Culture In Poland
भारतीय आईटी प्रोफेशनल ने शेयर किए अनुभव. (Photo/Instagram)

Work Culture In Poland: दुनिया के अलग-अलग देशों में काम करने का तरीका भी अलग होता है. जहां कुछ जगहों पर लंबे समय तक ऑफिस में रुकना मेहनत की निशानी माना जाता है, वहीं कई देशों में काम और निजी जीवन के बीच संतुलन को ज्यादा महत्व दिया जाता है. हाल ही में एक भारतीय आईटी प्रोफेशनल ने पोलैंड में काम करने के अपने अनुभव शेयर किए. इसके बाद सोशल मीडिया पर वर्क कल्चर को लेकर नई बहस शुरू हो गई. उसका कहना है कि भारत और पोलैंड के ऑफिस माहौल में जमीन-आसमान का अंतर है.

वर्क कल्चर में बड़ा अंतर

भारतीय आईटी प्रोफेशनल ने एक वीडियो शेयर किया और उसमें दोनों देशों के वर्क कल्चर का अंतर बताया. उसने बताया कि भारत में करीब एक दशक तक नौकरी करने के दौरान उन्होंने ऐसा माहौल देखा, जहां समय पर ऑफिस छोड़ना कई बार लोगों को अजीब लगता था. कर्मचारी सुबह तय समय पर काम शुरू करते थे, लेकिन शाम को देर तक ऑफिस में बने रहना आम बात थी. कई बार काम पूरा हो जाने के बावजूद कर्मचारियों से यह उम्मीद की जाती थी कि वे कुछ अतिरिक्त समय ऑफिस में बिताएं. अगर कोई व्यक्ति अपनी शिफ्ट खत्म होते ही घर के लिए निकल जाता, तो सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी उस पर ध्यान देने लगते थे. कई जगहों पर यह धारणा बन गई थी कि जो कर्मचारी ज्यादा देर तक ऑफिस में रहता है, वही सबसे ज्यादा मेहनती माना जाता है.

पोलैंड की तारीफ

शख्स ने बताया कि पोलैंड में उन्हें बिल्कुल अलग माहौल देखने को मिला. वहां अधिकांश कर्मचारी तय आठ घंटे की ड्यूटी पूरी करने के बाद आराम से घर चले जाते हैं. किसी पर अतिरिक्त समय रुकने का दबाव नहीं होता और न ही मैनेजर इस बात को लेकर सवाल करते हैं. अगर किसी कर्मचारी को ओवरटाइम करना पड़ता है, तो उसके बदले अतिरिक्त भुगतान भी मिलता है. खास बात यह है कि ऑफिस समय खत्म होने के बाद कर्मचारियों को बार-बार कॉल करना या काम से जुड़े संदेश भेजना बिल्कुन आम नहीं है. यदि किसी कारण से बॉस संपर्क करता भी है, तो कर्मचारी पर जवाब देने का दबाव नहीं बनाया जाता. अगर उसने फोन उठा लिया तो बहुत तारीफ होती है और हो सकता है कि लीव भी मिल जाए.

यहां देखें वीडियो:

क्या बोले नेटिजन्स

इस तरह भारतीय शख्स ने दोनों देशों में काम करने का अपना अनुभव लोगों को बताया. उसने वीडियो में पोलेंड की इस मामले में खूब तारीफ की. अब वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने अलग-अलग राय रखी. कुछ ने कहा कि भारत में भी अब कई कंपनियां वर्क-लाइफ बैलेंस को बढ़ावा दे रही हैं, जबकि कई यूजर्स का मानना है कि अभी भी भारत में ज्यादा काम करवाना आम है. वीडियो को mithila_to_europe नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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