OMG! बनती बीयर पर वर्कर ने कर दी पेशाब, वायरल वीडियो देख कंपनी के फूले हाथ-पांव

OMG Video: चीन की एक बीयर फैक्ट्री में एक वर्कर ने बनती बीयर पर पेशाब कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में इस वर्कर को कच्चे माल पर पेशाब करते हुए देखा गया. कंपनी ने वीडियो वायरल होने के बाद इसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है.

चीन की फेमस सोशल मीडिया साइट वीबो पर इस घटना का वीडियो आते ही इसे अबतक 10 मिलियन यानी एक करोड़ बार देखा जा चुका है. एक पुरुष कर्मचारी को एक ऊंची दीवार वाले कंटेनर पर चढ़ते और बीयर बनाने वाले सामान पर पेशाब करते देखा गया.

A video clip showed someone urinating in the warehouse containing raw material for Tsingtao Beer went viral on Chinese social media. Regulators of Pingdu County, Qingdao, have started an investigation.

A bearish news for Tsingtao Beer(SH600600).#China #Tsingtao pic.twitter.com/sani5QL2Vx

— CN Wire (@Sino_Market) October 20, 2023